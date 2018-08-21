BİNALİ YILDIRIM, İLHAN VARANK'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank\'ın mezarını ziyaret etti. Şehzade Camii\'ne giden Yıldırım\'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Şehit İlhan Varank\'ın kabrinin başında dualar edildi. Ziyaretin ardından Yıldırım, camii bahçesindeki vatandaşlarla bayramlaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'dan görüntü

-Mustafa Varank\'tan görüntü

-Vali Şahin\'den görüntü

-Bakan Koca\'dan görüntü

-Dua edilmesi

-Yıldırım\'ın vatandaşlarla bayramlaşması

-Genel ve detaylar







