Binali Yıldırım: Hiç merak etmeyin, yarınımız bugünden daha güzel olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, istifa iddiaları nedeniyle merakla beklenen görüşmesi öncesinde "Hiç merak etmeyin, yarınımız bugünden daha güzel olacak" dedi.

12 Eylül 2015’te yapılan AKP 5. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Davutoğlu, kendi ekibini oluşturmak isteyince, Erdoğan'ın başdanışmanı Binali Yıldırım genel başkan adaylığı için delegelerle temas kurdu. Erdoğan'ın işaretiyle Davutoğlu'na karşı genel başkan adaylığı yoklaması yapan Yıldırım'ın toplam 1445 AKP delegesinin yaklaşık bininin desteğini aldığı kamuoyuna yansımıştı.

UDHB Kariyer Uzman ve Uzman Yardımcılarına seslenen Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Devletin tek bir çatısı var. Bunun paraleli olmaz, alternatif olmaz. Hiç merak etmeyin, yarınımız bugünden daha güzel olacak. Türkiye, rüzgarı arkadan alan ve ileriye doğru, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine doğru kararlı adımlarla ilerliyor"