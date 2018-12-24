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Binali Yıldırım: Endonezya'nın yanında olacağız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi ile ilgili olarak, "Böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya'nın yanında olacağız" dedi

24 Aralık 2018 00:31

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya\'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği tsunami felaketi ile ilgili olarak, \"Böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya\'nın yanında olacağız\" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya’nın Sunda Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketi sebebiyle bir mesaj yayımladı. 220’den fazla insanın öldüğü, 850’nin üzerinde insanın yaralı olarak kurtulduğu tsunami felaketini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"Meydana gelen felaket sebebiyle ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Tsunami felaketine maruz kalan dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur ülke ve toplumlara yaptığımız gibi, böylesine zor günlerinde dost ülke Endonezya’nın yanında olacağız.\"

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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