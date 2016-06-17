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Politika

Binali Yıldırım: Dostlarını artıran, düşmanlarını azaltan dış politika yürüteceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarıp, yeni Anayasa'yı ve başkanlık sistemini konuşacaklarını söyledi

17 Haziran 2016 01:08

Başbakan Binali Yıldırım, AKP'li il başkanlarıyla buluştuğu iftar yemeğinde, "Dostlarımızın sayısını arttıracağız, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, partide kuruluşundan bugüne görev yapan AKP il başkanlarıyla iftarda buluştu.

Yıldırım, AKP’nin bütün Türkiye’ye hitap eden bir Türkiye partisi olduğunu belirterek, "Ayrımcılık yapanın AK Parti saflarında asla ve asla yeri olamaz. AK Parti, Türkiye’de demokrasinin teminatıdır. AK Parti yönetimi, MKYK’sı, MYK’sı, genel başkanı, bakanları, milletvekilleri teşkilatımızın her kararda rızasını almak zorundadır" ifadelerini kullandı.

 

"Yeni Anayasa'yı, başkanlık sistemini konuşacağız"

 

Terörün, Türkiye’nin gündeminden çıkarılacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Terör, Türkiye’nin gündeminden çıkacak. Terörü artık Türkiye, konuşmaktan vazgeçecek. Konuşacak daha güzel şeylerimiz var. Ekonomiyi, refahı, yeni Anayasa’yı, başkanlık sistemini konuşacağız.Yeter, 40 yıldır ülkemiz de milletimiz de bu beladan bıktı, usandı. Artık enerjimizi geleceğe, gençlerimizin geleceğine yönelik yeni hedeflere, yeni projelere ayıracağız" diye konuştu.

 

Dış politikada komşularla ilişkiler düzelecek mesajı

 

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dış politikasına ilişkin de şunları söyledi: "Bölgede ve dünyada dostlarını artıran, düşmanlarını azaltan bir dış politika anlayışıyla bölgesel iş birliğini güçlendireceğiz ve bölgesel kalkınmayı komşularımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bütün bunları yaptığımızda bölge üzerinde, Türkiye üzerinden oynanmaya çalışılan oyunları da yerle bir edeceğiz."

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