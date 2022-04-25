Binali Yıldırım'dan yurt dışına gitmek isteyen gençlere: Bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşılaşıyorsunuz

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesince düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, okul yıllarına ait anıları gençlerle paylaştı.

Üniversitede okumak için İstanbul'a geldiğinde o günün şartlarında bu yolculuğun 3 gün sürdüğünü anlatan Yıldırım, "İstanbul açık hava müzesi gibi bir şehir, dünyada içinden deniz geçen başka şehir yok. Farklı medeniyetlerin buluştuğu bir yer ve iki kıtayı birbirine bağlıyor. İstanbul'un meziyetlerini anlatmakla bitiremeyiz" diye konuştu.

"Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar"

Yıldırım, Türkiye'de her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıkıntılarınız, sorunlarınız olabilir ama şunu unutmayalım, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Bugün birçok ülke ve millet bu sorunu yaşıyor. Niye o insanlar akın akın bize sığınıyorlar? Hayatlarını kurtarmak için. Durup dururken kim yerinden, yurdundan, acı, tatlı anılarının olduğu toprakları bırakıp, bilinmeze göç eder? 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar bizim büyüklerimiz daha iyi bir gelecek için yurt dışına gittiler. Bir kısmı döndü ama çoğu yerleşik hale geldi. Orada kalmalılar ama asimile olmadan kalmalılar. Entegre olabilir, kaynaşabilirler ama kimliklerini, benliklerini asla kaybetmemeliler. Bu çok önemli."

"Hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar"

Okullara geniş bant internet bağladıklarını aktaran Yıldırım, bu nedenle EBA programlarının sorunsuz devam ettiğini ve e-ticaretin arttığını söyledi.

Yıldırım, insanların ve toplumların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini dile getirerek, "Bu zorlukları aşmanın yolu birlik ve beraber olmaktan geçiyor. Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum, bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz, hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.