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Binali Yıldırım’dan Kazakistan açıklaması: Olayların ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanmasını bekliyoruz

06 Ocak 2022 13:32

AKP Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan'da akaryakıt zamlarının ardından başlayan protestolarla ilgili açıklama yaptı.

AKP Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan ile güçlü dayanışma içinde bulunduklarını, ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazakistan'da meydana gelen olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazakistan'da yaşanan olayların, ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanmasının en önemli beklentileri olduğunu belirten Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak, kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz. Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadesini kullandı.

Kazakistan'da akaryakıt zamlarının ardından başlayan protestolar giderek şiddetlenirken, ülkenin önemli kentlerinde belediye binaları göstericiler tarafından ele geçirildi. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Rusya liderliğindeki askeri ittifak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), protestoların sürdüğü eski Sovyet cumhuriyeti Kazakistan’a barış gücü ekiplerini göndermeye başladığını açıkladı.

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