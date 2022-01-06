Rusya liderliğindeki askeri ittifak, Kazakistan'a birlik göndermeye başladı

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Rusya liderliğindeki askeri ittifak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), protestoların sürdüğü eski Sovyet cumhuriyeti Kazakistan’a barış gücü ekiplerini göndermeye başladığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, KGAÖ’den yapılan resmi açıklamada “Şu anda barış gücü birliğinin Rusya tarafından bir ekip Rusya Hava Güçleri tarafından Kazakistan’a gönderiliyor. Grubun ilk ekibi görevlerini yerine getirmeye başladı” ifadeleri yer aldı.

KGAÖ, “istikrarı sağlamak için” gönderildiği belirtilen barış gücünün askeri üsleri ve iletişim hatlarını koruyacağını, polise protestoları bastırmak için yardım edeceğini söyledi.

KGAÖ, barış gücünün içinde Rus hava indirme birliklerinin bulunduğunu da ekledi.

Operasyona KGAÖ’nün tüm üye ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgizistan ve Tacikistan’ın katılacağı belirtildi.

AFP'nin aktardığı habere göre, Kazakistan'daki protestocularla yaşanan çatışmalarda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını kaybettiği belirtildi. 353 görevlinin de yaralı olduğu aktarıldı.

Kazakistan'da protestolar

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucunda başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Tokayev, çarşamba günü protestocuların binalara, altyapıları ve "silahların bulunduğu yerlere" el koyduğunu iddia etti. Tokayev, aynı zamanda "terörist" dediği protestocuların Almatı yakınlarında beş uçak kullandığını ve Kazakistan hava kuvvetlerinin duruma müdahale ettiğini iddia etti.

Tokayev, "Olabildiğince sert davranmayı planlıyorum" dedi. Kazakistan'da çarşamba günü polis, protestoculara biber gazı ve şok bombalarıyla müdahale etti. 200'den fazla insanın gözaltına alındığı belirtildi.