Binali Yıldırım Çin temaslarına devam ediyor

Çin (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı gezdi
05 Aralık 2018 16:57
Çin (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı gezdi.
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