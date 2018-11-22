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Politika

Binali Yıldırım: Büyük petrol firmaları ayağını denk alsın

TBMM Başkanı Yıldırım, KKTC'nin menfaatlerine ve Türkiye'nin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye anında karşılık verileceğini söyledi

22 Kasım 2018 21:03

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Doğu Akdeniz'deki tek yanlı arama faaliyetlerine ilişkin  "Büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetinde" dedi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Doğu Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. 

Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor" dedi.

"Bu, bir kırılma noktasıdır" ifadesini kullanan Yıldırım, "Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir" diye konuştu.

TBMM Başkanı şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir."

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