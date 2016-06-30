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Politika

Binali Yıldırım: Bugün burada bayram havası yaşıyoruz

Başbakan Yıldırım, teröre karşı en güzel cevabın Osmangazi Köprüsü olduğunu söyledi

30 Haziran 2016 23:26

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısına ve diğer terör saldırılarına verilen en güzel yanıtın Osmangazi Köprüsü olduğunu belirterek, "Bugün burada bayram havası yaşıyoruz" diye konuştu. 

Başbakan Binali Yıldırım, Osmangazi Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmete giren eserin hayırlı olması dileğinde bulunarak, bayram havası yaşandığını dile getirdi. 

Başbakan Binali Yıldırım, teröre pabuç bırakmayacaklarını ifade ederek, "Teröre karşı en güzel cevap işte burada Sayın Cumhurbaşkanım, işte bu dev eserdir en güzel cevap" dedi.

"Teröre cevabımızı daha fazla üreterek, kardeşçe bölüşerek vereceğiz" diyen Yıldırım, Osmangazi Köprüsü'nün sadece bu bölgeyi değil, üzerinden geçen otoyolla birlikte İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir illerini ihya edeceğini söyledi.

 

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