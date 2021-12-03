Binali Yıldırım: Bu zor günleri daha çok dayanışarak, empati yaparak aşmaya bakacağız

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dünyanın belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yıldırım, “Belirsizlik olunca belirsizliğin yönetimi imkansız. O yüzden bu zor günleri daha çok birbirimizle dayanışma, daha çok birbirimizle empati yaparak birlikte zorlukları aşmaya bakacağız. Bunlar da gelip geçecek. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. İhtiyacımız olan birbirimize olan sevgimiz, dayanışmamız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu, açılışlar yaptı. Bigadiç ilçesinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende Binali Yıldırım, Kızılay tarafından sürdürülen '81 İl, 81 Anaokulu Projesi' kapsamında yapımı tamamlanan Hatice Koç Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı. Yıldırım, buradaki konuşmasında, "Bir zamanlar neyi konuşuyorduk? ‘Kız çocuklarımız okula gidemiyor’, ‘Okuma konusunda fırsat eşitliği tam sağlanmıyor’, ‘Kırsalda bazı yavrularımız eğitimden mahrum kalıyor’. Bugün bunlar geride kaldı. Elhamdülillah alfabe okuryazarlığımız hemen hemen tamamlandı ama şimdi artık dijital çağdayız. Şimdi bir de bilgisayar okuryazarlığı var. Bilgi toplumunun bir ferdi olmak artık bilgisayar okuryazarlığından geçiyor. Elhamdülillah, o da gençlerimiz sayesinde oluyor. Biz dijital göçmeniz, onlar dijital yerli. Bizi bu çağa taşıyacak olan da bizim yavrularımız. Şimdi okul öncesi eğitim çok önemli. O yüzden bu anaokulu ve buna benzer hizmetler çok anlamlı” dedi.

3-4 yaş çocuklarda okul öncesi eğitim hedefi

5 yaşındaki çocukların yüzde 78'inin okul öncesi eğitim aldığını belirten Yıldırım, “Artık 3 yaş ve 4 yaş grubuna da okul öncesi eğitim vermek gerekiyor. Şu anda 3 yaş grubunda yüzde 14 seviyesindeyiz. Buradaki hedefimiz de yüzde 50’ye ulaşmak. 4 yaşında yüzde 35 seviyesindeyiz. Bu oranı da yüzde 70'lere ulaştırmak istiyoruz. Bunu nasıl başaracağız, 50 bin okulumuzda daha çok ana sınıfı açarak ama bunlar da yetmiyor. İşte biraz sonra değerli hayırseverimiz Hatice Koç hanımefendi ve ailesinin yaptırdığı bu ve buna benzer okulların sayısını artırarak bu hedefe biz de katkı sağlayacağız” diye konuştu.

“Yarım gramlık mikrop dünyayı dize getiriyor”

İç ve dış politika, yatırımlar, eğitim ve Koronavirüsün etkileri konularında da açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Dünyanın düzeni değişti, ‘Çivisi çıktı’ derler ya hakikaten öyle. Bu bir kriz değil, bu bir belirsizlik. Krizi yönetmek mümkün; tedbir alırsınız, bir yangın, bir felaket, bir deprem. Nitekim İzmir'de geçen 30 Ekim'de deprem oldu. 117 vatandaşımızı kaybettik, 1 yıl içinde gidenleri geri getiremedik ama kalanların acısını dindirecek tedbirler aldık. Evlerini yaptık ve kendilerine teslim ettik. Seller oldu, yangınlar oldu, bunların hepsini yönetebildik ancak belirsizlik yönetilemez. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey sadece Türkiye değil, dünya olarak belirsizliktir. Belirsizlikle ilgili o kadar büyük sorunlar var ki ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güçlü ülke olursanız olun, topu topu yarım gramlık bir mikrop bütün dünyayı dize getiriyor. Bununla karşı karşıyayız. Yarının, 1 haftanın, 2 ayın, 6 ayın, 1 senenin bizi nereye götüreceğini de kimse bilmiyor. Asıl problem de burada başlıyor. Belirsizlik olunca belirsizliğin yönetimi imkansız. O yüzden bu zor günleri daha çok birbirimizle dayanışma, daha çok birbirimizle empati yaparak birlikte zorlukları aşmaya bakacağız. Bunlar da gelip geçecek. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. İhtiyacımız olan birbirimize olan sevgimiz, dayanışmamız. Zorlukları paylaşarak azaltacağız, mutlulukları da paylaşarak artırarak yolumuza devam edeceğiz. Küresel olarak yaşanan bu zorlukları istismar etmeye kalkanlara ve buradan nemalanmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.”

“Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz”

"Bir Çin atasözü diyor ki eğer 1 yılı hedefliyorsan tohum ek, 10 yılı hedefliyorsan ağaç dik, eğer 100 yılları hedefliyorsan insan yetiştir" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"20 yıl boyunca Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde memleketimizin her hizmeti götürdük, her insanımızın gönlüne dokunduk, gönlüne girmeye çalıştık, hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Büyük sorunları, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. 20 yılı dolu dolu geride bıraktık. Sadece hizmet yapmadık, ülkemizin bekasına kastedenlere göz açtırmadık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük sevenleri bir araya getirdik. Ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirine yaklaştırdık ama bir şeye çok ama çok dikkat ettik. Dedik ki ‘Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz’. Onun için de her türlü bölücü örgüte karşı, PKK'ya karşı, FETÖ’ye karşı, DEAŞ’a karşı amansız mücadele ettik. İnsanımıza, ülkemize kastedenlere göz açtırmadık. Fırsat vermedik." (DHA)

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