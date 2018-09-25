Binali Yıldırım, ayrımcılık yapmadı; grubu bulunan tüm partilere ‘iç tüzük' daveti gönderdi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa’ya uyumlu yeni bir iç tüzük yapılıncaya kadar Meclis çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak için TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi partinin yöneticilerine davet gönderdi. Meclis Başkanı'nın ilk iç tüzük mesaisi anlamına gelen toplantıda siyasi parti grupları arasında bir ayrımcılık yapılmadı. 27 Eylül Perşembe günü yapılacak toplantıya HDP Grup yöneticileri de katılacak. Muhalefet, tüm partilerin eşit katılımının olduğu bir komisyonda iç tüzük yapılmasından yana. AKP’nin iç tüzük taslağı hazırlıklarının dışında Meclis Başkanlığı da bir iç tüzük çalışması yapıyor.

TBMM Başkanının Perşembe günkü daveti, grupları da hareketlendirdi. CHP, HDP ve İyi Parti, eşit üyeli bir iç tüzük komisyonuna dikkat çekerken, İyi Parti Grup Başkanı Ahad Andican, T24'e, siyasi bir konu olmadığı için iç tüzüğün konsensüsle ve Meclis’te temsil edilen bütün partilerin ortak kararıyla yapılması gerektiğini söyledi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise "Ön yargılı olmayan bir yaklaşımla siyasetin sorumluluk üstlenmesini, Meclis’inde denge - denetleme işlevi görecek biçimde çalışmasını önemsiyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CNNTÜRK’te katıldığı programda, iç tüzük meselesini bütün partilerin eşit katılımıyla bir masa etrafına oturup değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Muhalefet partilerinin grup başkanvekillerinin konuya ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “En büyük sıkıntı uygun iç tüzük olmaması. Bu yeni rejim ülkeye iyi gelmedi. Bu yeni rejim uluslararası ilişkilere iyi gelmedi. Cumhurbaşkanı önce telefonda konuşup sonra Arap şeyhi gibi damadını yolluyor, ekonomiyi düzeltmek için. Eğer parlamenter sistem gibi bu topluma en uygun sistemden vazgeçeceklerse oturup konuşmak lazım.

Perşembe günü bir toplantıya davet edildik, iç tüzük değişene kadar nasıl davranalım toplantısı var. Oraya da gidip diyeceğiz ki; iç tüzük meselesi eşit katılımla konuşulmalı. Bakanların Meclis'te muhatap kabul edilmesi demek; bu bakanlar halkın sorunlarına bakmıyor, cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Bakan gelip bütçesini anlatacak, sorulara cevap verecek. Biz teknisyen istiyorsak bundan bol bir şey yok.

İyi Parti Grup Başkanı Ahad Andican: Bu yeni sisteme göre iç tüzük de değişiklik yapılması gerekiyor. Bizim açımızdan iç tüzüğün değiştirilmesi ve yeni sisteme uygun hale getirilmesi büyük önem taşıyor ve bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Meclis açıldıktan sonra ilk uğraşması gereken konunun iç olduğunu düşünüyorum. Meclis’in çalışma düzeni de o iç tüzüğe göre şekillendiği için eski iç tüzüğe göre olan maddeler bazı çalışmalarda birçok şeyi engelliyor. Bize göre, iç tüzük konsensüsle, Meclis’te temsil edilen bütün partilerin ortak kararıyla yapılması lazım. Bu siyasi bir konu değil, bu partiler bugün ağırlıkları bu kadardır ama yarın başka olur. Sistematiğin oturtulması lazım siyasi bir konu olmadığı için uzlaşılacağını düşünüyorum.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: Meclis başkanını bu ilk toplantıda dinleyeceğiz. Biz, uzlaşılarak muhalefet güvensizlik üzerine kurulu, ön yargılı olmayan bir yaklaşımla siyasetin sorumluluk üstlenmesini, Meclis’inde denge - denetleme işlevi görecek biçimde çalışmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda yapıcı bir katkı sunmaktan yanayız."