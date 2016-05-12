Binali Yıldırım: Avrasya Tüneli, 2016 sonunda hizmete girecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 2017'nin ikinci yarısında bitirilmesi planlanan Avrasya Tüneli’nin bu yılın sonunda hizmete gireceğini belirterek, "Projeyi belirlenen zamandan 8 ay önce, 47 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olacağız." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Toplam uzunluğu 14,6 kilometre olan projenin 3 ana bölümden oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Avrasya Tüneli projesinin en önemli aşaması olan 3 bin 344 metrelik boğaz geçişini 2015 yılının Ağustos ayında tamamlamıştık, ancak Avrupa ile Asya yakalarında yol ve kavşak düzenlemeleri olmak üzere iki önemli kısım daha var. Yani bağlantı yolları. Avrupa yakasında 5,4 kilometrelik sahil yolu Kazlıçeşme’ye kadar 6 şeritten 8 şeride çıkarılacak, yaklaşık 1,5 kilometrelik kısım da yer kotunun altına alınacak. Asya yakasında ise D-100 karayolunun 3 bin 800 metrelik bölümünde Göztepe’ye kadar yol ve kavşak düzenlemesi yapılarak, mevcut yol 6 şeritten 8 şeride çıkarılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, sözleşmeye göre Avrasya Tüneli projesinin 2017'nin ikinci yarısında hizmete girmesinin planlandığını anımsatarak, projeyi belirlenen zamandan 8 ay önce, 47 ay gibi kısa bir sürede tamamlamış olacaklarını belirtti.

"Projeyi zamanından önce bitirmemiz büyük başarı"



Avrasya Tüneli'nin 2016 sonunda hizmete gireceği söyleyen Yıldırım, "Boğaz altından geçiş gibi çok zor fiziki şartlara rağmen kullanılan ileri teknoloji ve mühendislikle projeyi zamanından önce bitirmemiz gurur verici ve büyük başarı." dedi.

Yıldırım, Avrasya Tüneli'nin başta İstanbul olmak üzere Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, geçen yıl projenin kullanılan ileri teknoloji dolayısıyla Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği tarafından "Yılın Büyük Projesi" ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı.



Avrasya Tüneli'nin "en"lerin projesi olduğunu ifade eden Yıldırım, kullanılan tünel açma makinesinin, kesici kafa gücüyle dünyada birinci, 12 barlık tasarım basıncıyla ikinci, 13,7 metre kazı çapıyla da dünyada ilk on içinde yer aldığını anlattı.

"Köprü trafiği tarihe karışacak"

Binali Yıldırım, projenin toplam yatırım tutarının 1 milyar 245 milyon doların üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği Avrasya Tüneli’nin hizmete girmesiyle dünyanın en modern, en gelişmiş karayolu geçiş tünelini İstanbul'a kazandırmış olacağız. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden lastikli araçlar iki kıta arasında seyahat ediyor. Marmaray'dan da demiryolu ulaşımı sağlanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hem karayolu, hem raylı sistem olacak. Avrasya Tüneli tamamlandığında ise iki kıta arasında 4 karayolu geçişimiz olacak, İstanbul trafiği nefes alacak. İstanbul’un köprü trafiği eziyeti tarihe karışacak."

Tüneli günde 100 bin araç kullanabilecek

Avrasya Tüneli'nin hizmete alınması sonrasında günde ortalama 100 bin araç tarafından kullanılacağını dile getiren Yıldırım, iki katlı inşa edilmesi nedeniyle tünelde yol güvenliğinin en üst düzeyde olacağını vurguladı.

Bakan Yıldırım, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılmasının sağlanacağına işaret ederek, "Karayolu ağını tamamlayan anahtar bağlantı ve İstanbul’daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım olanağı Avrasya Tüneli olacak. En önemlisi tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer oranda trafikazalması sağlanacak. Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerindeki araç trafiğinde hissedilir rahatlama olacak ve trafiğin çok yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yolculuk süresi 15 dakikaya kadar inecek." ifadelerini kullandı.