Binali Yıldırım: Arkadaşlar beni çok çalıştırmayın...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edilmesinin ardından AKP Genel Başkanlığı koltuğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a devreden Başbakan Binali Yıldırım'ın partinin grup başkan vekili Mustafa Elitaş'a "Arkadaşlar beni çok çalıştırmayın" dediğini aktardı. Selvi, o anı şöyle anlattı:

"Başbakan, bir espri yapıyor. AK Parti grup başkanı seçilince, oturumu yöneten Mustafa Elitaş, kulağına eğilip bir şey söylüyor. Başbakan, 'Elitaş beni grup yönetim kurulu toplantısına çağırıyor. Arkadaşlar beni o kadar çalıştırmayın' diyor."

Abdulkadir Selvi'nin "AK Parti kulislerinde konuşulanlar" başlığıyla yayımlanan (25 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

AK Parti’deki vitrin değişikliği ve yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel gezisinin dönüşüne kaldı.

Erdoğan, Brüksel’e hareket ederken, parti ve hükümetteki değişikliklerden sonraki ilk önceliğin, yeni ‘yol haritası’ olacağını açıkladı. “Yıl sonuna kadar devam edecek bir yol haritası olmayacak, 2019’a kadar devam edecek yol haritası olacak” dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, bir değil iki yol haritası olacak.



Biri, bakanlıkların hazırlayacağı yol haritası diğeri ise Erdoğan’ın siyasi yol haritası olacak.



Hükümeti, partiyi ve yerel yönetimleri 2019’a hazırlayacak olan siyasi yol haritasının bir ayağı FETÖ’yle etkin mücadele. 2019 seçimlerinde belediye başkanı ve milletvekili adaylığında FETÖ bağlantısı üzerinde durulacak en önemli kriter olacak.



Erdoğan, “İsterse babamın oğlu olsun, kimin yanlışı varsa karşısında yer alırım” demişti. Erdoğan, FETÖ’yle mücadeleyi bir beka sorunu olarak görüyor ama işler istediği gibi gitmiyor. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliye edilmesi FETÖ’yle mücadeleye olan inancı sarstı. Bir kırılma noktası oldu.

Öncelik ekonomi olacak

Hükümetin yol haritası ise ramazan ayı içinde hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Erdoğan, bu yol haritasına o kadar önem veriyor ki, hem cumhurbaşkanlığında hem partide yol haritasının takibi için iki ayrı ekip oluşturacağını açıkladı.



Erdoğan, Anayasa referandumunun yüzde 51.4’le kabul edildiği 16 Nisan gecesi tebrikleri kabul ederken, “Önemli olan 2019 seçimleri” demişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan partinin ve hükümetin başına geçeceği için AK Parti, yüzde 50 artı 1 barajını çok önemsemedi. Ancak referandum gecesi yüzde 51-49 dengesi oluşunca, işin farkına vardı. Cumhurbaşkanı kongrede “AK Parti olarak işimiz daha zor. Artık çıta yüzde 50 artı 1’dir”diye uyardı.



Erdoğan, 2019’da bir sürpriz yaşamamak için şimdiden kolları sıvadı. O nedenle bakanlıklardan gelecek önerilerle hazırlanacak olan yol haritasına bizzat nezaret edecek. Yol haritasının lokomotifi ekonomi olacak. Bazı çevrelerde yeniden Ali Babacan isminin konuşulmaya başlanılması bununla bağlantılı olabilir. Ama Cumhurbaşkanı’nın Ali Babacan- Mehmet Şimşek tarzı mali disiplini esas alan bir ekonomi politikaları yerine büyümeyi, üretimi ve kalkınmayı esas alan bir sistemi tercih ettiği söyleniyor.



Ekonominin yol haritasında 1- Mega projelerin hızlandırılması, 2- Kobilerin ve nitelikli sanayi ürünlerinin yeni teşviklerle desteklenmesi yer alıyor.



Çarklar üretim için daha çok dönecek.

Başbakan ne söyledi?

Başbakan Binali Yıldırım da dün grup başkanı seçildiği ve basına kapalı olarak yapılan toplantıda bu duruma işaret etti. “Önümüzde iki seçim var. Biri 30 Mart’ta yerel seçimler diğeri kasım ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri. Ona göre hazırlanmalı ve çok çalışmalıyız.”

Başbakan öğrencilik yıllarından bir örnek veriyor. “Hani öğrencilikte sınava daha çok zaman var dersin, bir de bakarsın ki sınav günü gelmiş çatmış. Tabii zamanında hazırlanmayınca başarısız olursun. Bizim de 2019’a şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Son ana kalırsa başarılı olamayız."

Binali Yıldırım'ın esprisi

Başbakan’ın arada bir yaptığı espriler ünlü. Artık AK Parti’nin tüzüğüne de giren, ‘tek millet,tek bayrak’ konusunun önemine değiniyor. Ancak “Yahu sıralamayı yine yanlış söyledim” dedikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıralamasını bizzat kendi el yazısıyla yaptığı şekliyle, ‘tek millet, tek bayrak,tek vatan,tek devlet’ diye konuşmasını sürdürüyor.



Başbakan, bir espri daha yapıyor. AK Parti grup başkanı seçilince, oturumu yöneten Mustafa Elitaş, kulağına eğilip bir şey söylüyor. Başbakan, “Elitaş beni grup yönetim kurulu toplantısına çağırıyor. Arkadaşlar beni o kadar çalıştırmayın” diyor.



Başbakan’ın “Çok çalıştırmayın” sözü bir espri tabii ki. Yoksa AK Parti, 2019’a kadar çok çalışacak, çok...