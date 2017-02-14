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Dünya
Deutsche Welle

Binali Yıldırım Almanya'ya gidiyor

AKP Almanya'da referandum kampanyasını başlatıyor

14 Şubat 2017 20:01

16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumu öncesinde Başbakan Binali Yıldırım Almanya'ya gidiyor.

Yıldırım Oberhausen kentinde cumartesi günü düzenlenecek etkinlikte Almanya'daki Türk vatandaşlarına referandumda 'evet' oyu vermeleri çağrısında bulunacak.

'Memleket Sevdalıları Evet Diyor' başlığıyla düzenlenecek buluşmaya 10-15 bin kişinin katılması bekleniyor.

Etkinlik Oberhausen König-Pilsener Arena'da yapılacak. Westdeutsche Allgemeine Zeitung konuyla ilgili yaptığı haberinde, Arena yetkililerinin cumartesi günkü etkinliği doğruladığını belirtti.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), Başbakan Binali Yıldırım'ın Oberhausen'daki etkinliğe katılacağını twitter hesabından duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım bu etkinliğin yanı sıra hafta sonunda Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'na da katılacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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