Binali Yıldırım: Almanya'nın 100 yıl önceki belirsiz bir olay için verdiği karar dostluğumuza zarar vermiştir!

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da kabul edilen Ermeni Soykırımı tasarısıyla alaklı, "Almanya'nın 100 yıl önce olup olmadığı belli olmayan olayın Türkiye'yi rahatasız edecek şekilde bir şekilde karar alması dostlukla bağdaşmaz" dedi.

Yıldırım, operasyonların tamamlandığıMardin'in Nusaybin ilçesinde arama tarama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Milletim rahat olsun, huzur içinde olsun. Ancak Türk milleti biliyor ki şehitlik en yüce mertebedir" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), dokunulmazlıkların iptal talebine dair verdiği ret kararını da değerlendiren Yıldırım, "Bir yanda kalksın diye bas bas bağıracaksınız, diğer yandan da hadi buyrun kaldırın deyince ve bu karar Meclis’te alınınca soluğu mahkemede alacaksınız" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Alman parlamentosunda kabul edilen sözde soykırımı kınayan bir tasarı var. Konusunda biz Türkiye’de gerekli tepkileri koyduk, açıklamaları yaptık, büyükelçilerimizi istişare için çağırdık. Talihsiz bir karardır. Bu karardan dolayı Türkiye Almanya ilişkileri yara almıştır. Ümit ederim ki yanlıştan dönülür ve geçmiş dönemlerde de birçok ülkede kararlar alınmaya çalışıldı. Bu konuda biz çok rahatsızız. 100 yıl önce olup olmadığı belli olmayan, tarihçilerin bile aynı fikirde olmadığı, uluslararası mahkemelerde aksine kararlar olmasına rağmen Alman parlamentosunun bu olayla ilgili Türkiye’yi rahatsız edecek bir karar alması dostlukla bağdaşmaz, zarar vermiştir. Alınan karar bizim açımızdan yok hükmündedir. Türkiye olarak dikkate almayacağız. Hemen sonrasında dost ve kardeş Azerbaycan da çok güçlü bir kınama mesajı yayınlamıştır. 100 yıl öncesindeki olaylarla uğraşan ülkeler ne yazık ki zaman içinde Hocalı’daki katliamdan haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Bu çifte standart asla ve asla bizim Azerbaycan’ın kabul edeceği bir şey değildir. Terörle mücadele konusunda da Azerbaycan Türkiye’nin yayında yer almıştır. Diliyoruz ki Azerbaycan’ın dostu bizim dostumuzdur, düşmanı bizim düşmanımızdır.

“Terörle mücadele konusunda başlatılan operasyonlarda kararlılık devam etmektedir. Birçok il ve ilçede operasyonlar sonlandırıldı. Nusaybin’de de şu an itibariyle operasyonlar tamamlanmış, arama tarama çalışmalarına başlanmıştır. Terör örgütü artık bölgeyi terk ederken el yapımı patlayıcılarla tuzaklamalar yapıyor, gerek güvenlik güçlerimizi gerekse sivil vatandaşlarımızın canına zarar vermemek adına bir müddet daha arama tarama temizlik faaliyetleri sürecektir. Milletim rahat olsun, huzur içinde olsun. Şehitlerimiz var acı çekiyoruz. Ancak Türk milleti biliyor ki şehitlik en yüce mertebedir.

“Meclis’in yaptığı çalışma AYM’ye aykırı bir yönü olmadığı tescil edilmiş oldu. Bir yanda kalksın diye bas bas bağıracaksınız, diğer yandan da hadi buyrun kaldırın deyince ve bu karar Meclis’te alınınca soluğu mahkemede alacaksınız.”