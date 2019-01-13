Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu "yuva yıkan yasa” olarak tanımlayan Akit’e, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın elinden “Aile koruma ödülü” verildi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından düzenlenen İbrahim Keresteci Medya Ödülleri, İstanbul’da sahiplerini buldu. Törende AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Akit’e "Aileyi koruma" ödülünü takdim etti.

Ödülü Akit Yayın Kurulu Üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan teslim aldı ve kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Alan, konuşmasında şunları söyledi:

“Akit Medya Grubu, her dönem mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Milli ve manevi değerlerimizi tahrip etmeye dönük her türlü girişimin karşısında durmuştur."

Akit'in tepki çeken haberleri

Akit gazetesi,toplumun dezavantajlı kesimlerine karşıt haberleriyle kamuoyunun tepkisini çekiyor. Gazete, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un oyuncu Ahmet Kural’dan şiddet gören şarkıcı Sıla Gençoğlu'na desteklemesine tepki gösterip “Bakan Selçuk’un nikahsız birliktelik yaşayan sanatçı Sıla’yı telefonla arayarak ‘yanındayız’ mesajı vermesi ‘Aileden sorumlu bir bakanlığın, aile mefhumundan uzak gayri meşru birliktelik yaşayan isimlere destek vermesi ahlakdışı ilişkileri meşrulaştırır’ tepkisine yol açtı” ifadelerini içeren bir yazı yayımlamıştı.

Akit, ayrıca, manşette yer alan “Batı’da teşvik bizde hapis” başlıklı haberinde ABD’de evlenme yaşının 14’e düşürdüğünü iddia edip Türkiye’de ‘ailelerin rızası ile evlenen genç çiftler’ şeklinde anlattığı çocuk istismarının 8-16 yıl hapisle cezalandırılmasına karşı çıkmıştı.

"Sefil bir hayata mahkum ediliyorlar"

Almanya, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Avustralya, Norveç gibi ülkelerde evlilik yaşının 14’e kadar düşürüldüğünün iddia edildiği haberde Türkiye’de ise ‘eşlerinden’ ayrı kalan ‘kadınların’ sefil bir hayata mahkum edildiğini öne sürülmüştü.

Çocuk evliliğine karşı çıkanlara: "Aile düşmanı"

Akit, manşetten verdiği haberinde ise ‘çocuk evliliği’ne karşı çıkanları “aile düşmanı” olarak niteleyen ifadelere yer vermişti.

"Ateist olduğu için çarpıldı"

Yeni Akit gazetesi, rapçi Sagopa Kajmer'in geçen hafta konser verdiği sırada sahnede çarpılmasını 'ateist olmasına' bağladı. Gazete, konuya dair haberine "Ateist olduğunu açıklayan Sagopa Kajmer çarpıldı!" başlığını atmıştı.

LGBT+'ları da defalarca hedef gösteren Akit, eşcinseller için "sapkın" gibi tepki çeken ifadeler kullanmıştı.