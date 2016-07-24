Başbakan Yıldırım: MİT bize neden haber vermedi bilmiyorum, Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanı'na bağlanmalı

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaşadıklarının anlatırken “Gerede'den ayrıldık Samsun istikametine Ilgaz Tüneli'ne gittik, tünelde kaldık. Yaptığımız, temelini attığımız tünel bize sığınak oldu. Artık gün ağarmış vaziyette. Karşıda bir jandarma aracı var. Biz yaklaşınca ateş etmeye başladılar” dedi ve aracından karşılık verildiğini söyledi. Yıldırım, 'istihbarat zafiyeti' tartışmalarına ilişkin olarak, "İstihbarat bana neden haber vermedi. Bunun cevabını ben de arıyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, darbe girişiminden sonra yapılan operasyonlara ilişkin olarak ”Gözaltında olanların 1329'u polis, 8831'i asker, askerler içerisinde de general ve amiral 163, subay 2329, astsubay ve diğerleri de 6339” açıklamasında bulundu.

Binali Yıldırım, "Genelkurmay Başkanlığı Savunma Bakanlığı'na bağlanmalı" yorumlarına şöyle yanıt verdi:

"Genelkurmay Başkanlığı, başkanlık sistemine geçince Cumhurbaşkanı'na bağlanmalı."

Başbakan Yıldırım, cuntacılara idam cezası verilmesi tartışmasını değinirken, "İdamı diğer partilerle görüşeceğiz" dedi.

Yıldırım’ın ATV - A Haber ortak yayınında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Dolmabahçe ofisinde saat 21:00 gibi çalışmalarımız tamamlandı ve Tuzla'ya hareket ettim. Köprü'yü geçtikten 10 dakika sonra köprünün tutulduğunu öğrendim. Benim yakın korumama bu haber iletildi ve eşten dosttan duydum. Aradılar "Sayın Başbakanım bu olaylardan bilginiz var mı?" diye sordular. Akşam 10 civarı eve vardım.

“Genelkurmay Başkanı'nın telefonu çalıyor cevap vermiyor, İçişleri Bakanı'nın telefonu ise kapalıydı. Hemen Ankara Valisi, İstanbul Valisi ve Emniyet Genel Müdürü'nü aradım. Baktım iş kötüye gidiyor. Tanklar, uçaklar çıkmış. İşin adını koymak gerekiyor. Bu bir kalkışmadır, milli iradeye karşı, demokrasiye karşı, silahlı bir eylemdir. Bunu vatandaşlarımıza hemen bir tv kanalı ile bağlantı kuruldu ve aktardık. Ben insiyatif alarak bunun emir komuta dışında bir olay olduğu kararını aldım. Sonra benim beyanatımı duyan bazı komutanlar, komuta kademesinin bilgisi dışında bir olay, bu bir kalkışma dedi.

“Daha sonra halka da bir çağrım oldu. ‘Merak etmeyin, biz bu çapulculara pabuç bırakmayacağız, hesabını en ağır şekilde ödeyecekler’ dedik. Adım adım sorular soruları getirdi. Bu yapının FETÖ terör örgütü olduğunu anladık. Adını da koyduk. Gece yarısından biraz önce idi.

“Cumhurbaşkanımızla ‘ölmek var dönmek yok’ dedik”

"Bu arada tanklar ilerliyor. Cumhurbaşkanımız ile temasa geçtim. Telefonda konuştum. O da bir şeylerin ters gittiğini biliyordu. Bir takım olayların yayılarak devam ettiği kanaati onda da vardı. Ölmek var dönmek yok dedik. Milletimizden taraf olmasını istedik. İnsanlar akın akın bu işgalcilerin olduğu noktalara akın etti. Bu üniformalı teröristler doğrudan helikopterlerden insanları taradılar.

"Tuzla'dan Sabiha Gökçen'e geçecektik ama orası güvenli değil dedik. Tanklar yolda bizi durdurmaya çalıştı. Süratle uzaklaştık. Atlattık.

"Komutanın biri ‘Yazılı emir yollayın’ dedi"

"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımız ayrılma planı yapıyor, bulunduğu yer güvenli değil. Biz de bu hava akımlarını durduralım dedik. Hava Kuvvetlerinden Kuvvet Komutanı'nı aradık. Eskişehir'de hava savunma bölgesinde generallerle konuştum. Onların anlattıkları daha vahim. Diyarbakır, Balıkesir, Akıncılardan izinsiz kalkan uçaklar bombalıyorlar dediler. Neden bunları baskılamıyorsunuz dedim. Araçlarımız yüklü değil diyenler oldu. Bu benim çok canımı sıktı. Size emrediyorum, derhal bu saldırıları püskürtmek üzere uçakları kaldırın dedim. Komutanın biri yazılı emir yollayın dedi. Bunun hesabını soracağım senden dedim. O isim şu an gözaltında.

"Jandarma aracı biz yaklaşınca ateş açmaya başladı"

"Bir yandan yola devam ediyoruz. Gerede'den ayrıldık Samsun istikametine Ilgaz Tüneline gittik tünelde kaldık. Yaptığımız temelini attığımız tünel bize sığınak oldu. Artık gün ağarmış vaziyette. Karşıda bir jandarma aracı var. Biz yaklaşınca ateş etmeye başladılar. Karşılık verildi. Şöforumuz hemen geri vitese taktı. Atış menzilinden çıktık. Tali yoldan Ilgaz merkeze geldik ve Kaymakama konuk olduk.

"Bu terörist ama hasta bir terörist. Dini kullanıyor ve suçuna ortak etmek için her şeyi yapıyor. Amerika Başkan Yardımcısına bu adamı daha fazla muhafaza edemezsiniz dedim, bir an önce bu suç makinasını teslim edin.

"Ankara'da 00:30 civarında basın toplantısı yaptık. Cumhurbaşkanımız o sırada havalimanında halka hitap etti. Milletin yüreğini ferahlattı. Vatandaş meydanlara indi tankları durdurdu. Bu iman takdire şayan. Vatandaşı hesap edemediler.

İstihbarat nasıl bir sınav verdi?

"Bir ton emir hazırlamışlar. Hepsi inceden inceye çalışılmış. Ben olanları anlatıyorum bunun yorumunu da vatandaş yapsın. İstihbarat Genelkurmay'a aktarmış. Önlem alınamamış kuvvet komutanlarının tamamı, Genelkurmay Başkanı'mız dahil derdest edilmiş Akıncı'ya götürülmüş. Bu onaylanacak bir şey değil. Bana neden haber verilmedi? O sorunun cevabını ben de arıyorum. Bizim süreçten haberimiz olmadı.

"Askeri birlikler şehir dışına taşınacak"

"Her şeyi yeni baştan ele almamız lazım. Her türlü tedbiri alacağız. Bu süreç yaşanan bir dizi hatanın ortaya çıkması bunlara yönelik tedbirlerin alınması sürecidir. Çok köklü tedbirlerimiz olacak. Askeri birlikler şehir dışına taşınacak.

"Askeri Şura Çankaya’da yapılacak"

"Askeri Şura'yı Çankaya yerleşkesinde yapacağız. Burada sadece terfiler tayinler konuşulmayacak. 15 Temmuz'da ülkemizin yaşadığı başarısız silahlı darbe de konuşulacak.

"Bu yapının gelecek dönemler içerisinde de milletimize bela olmaktan kurtarılacak tedbirler ne ise alınacak. Sadece askeri kurumlarda değil bütün devlet kurumlarımızda. Büyük bir bedel ödedik bu bedelin hesabını soracağız.

"Akın Öztürk ile ilgili iddiaların tesbitini mahkeme yapacak. Azmettiricisi Amerika'daki meczup.

Türkiye'nin yıllarca emek verdiği General terör örgütü üyesi çıkıyor. Hem kendilerini berbat ettiler, asırlık ordumuzun itibarını lekelediler.

“Özellikle istirham ediyorum…”

Bu ordu bu asker bizim. Hepsini aynı gözle göremeyiz. Bunlar TSK içerisinde asker elbisesi içerisindeki FETÖ üyeleridir. Tüm subaylarımızı aynı gözle göremeyiz. Vatandaşlarımızıdan özellikle istirham ediyorum.

Gözaltı ve tutuklamaların daha nereye gideceği soruşturmalarla ortaya çıkacak. Bu yapılanmanın 30-35 yıllık bir mazisi var.

Komuta kademesine birkaç yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin çok hafife alınacak bir mesele olmadığını, üzerine gidilmesini hep söyledi ama bu kadar büyütülecek bir mesele yok diye olay olduğundan küçümsendi. Nihayetinde bu iş kendilerine, kuvvet komutanlarına kadar dayandı. Komutanlar abartılacak bir şey yok diyordu.

Ben darbecilerin hiçbirini tanımam. Bir şeylerin önceden planladığı belli.

Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmayacak. Başkanlık sistemine geçildiğinde de Cumhurbaşkanlığına bağlanmalı. Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı artık olmayacak.

Akıncı Üssü'nü bombalama emrini verdik. Genelkurmay Başkanımız beni aradı ve beni bıraktılar dedi. Buradan aldırın dedi. Orada Akar'a sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim dediler.

Galip Mendi'nin rahatsızlığı var, görevine devam edemeyecek. Atamalarda da bu olay dikkate alınacak.

“Eski komutanların dönmesine ihtiyaç yok”

Zaafiyet yaratmaması için tedbirler alınıyor. Eski komutanların dönmesine ihtiyaç yok. TSK kendi personel kabiliyeti bakımından eksikliğe mahal vermeden ihtiyaçlarını görme durumundadır.

“İdamı diğer partilerle görüşeceğiz”

Milletimizde "idam" diye büyük bir öfke var. Biz vatandaşların bu talebini aldık. Biz bu mesaja duyarsız kalamayız. Bu ayaküstü verilecek bir karar değil. Partilerle karar vereceğiz. Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusu ile değil adaletle karar vereceğiz.

“Bütün partilere teşekkür ediyoruz”

Artık mesele memleket meselesi, parti meselesi olmaktan çıktı. Olay duyulduğunda yarım saat içinde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile görüştüm. Açıkca biz bunu asla kabul etmiyoruz dediler. Biz vatandaşları meydanlara davet ettik siz de bu çağrıyı yapar mısınız dedim memnuniyetle dediler. Artık tek vücut olarak vatandaşlarımız meydanları doldurdu. Bütün partilere teşekkür ediyorum.

“Çok fazla firar eden yok”

Rus uçağını düşürenler de gözaltında. Marmaris'e Cumhurbaşkanımızı öldürme maksadıyla giden SAT komandoları 15-16 tane kaçan var, Yunanistana'a kaçanlar var. Çok fazla firar eden yok.

"13 bin 2 kişi gözaltında"

Gözaltına alınan şahıs sayısı 13 bin 2, bin 329'u polis, 8 bin 831'i asker, 2 bin 100 hakim ve savcı gözaltında. 5 bin 837 kişi tutuklu. İsyancılardan 24'ü öldürüldü.

ABD'nin dediğine itibar etmeliyiz, aksi ispat edilinceye kadar. Joe Biden ile bu konuları bütün detayları ile konuştuk.

ABD darbe girişimine destek verdi mi?

ABD'nin dediğine itibar etmeliyiz, aksi ispat edilinceye kadar. Joe Biden ile bu konuları bütün detayları ile konuştuk. Terörsitbaşının ısrarla ülkelerinde barınmasına izin veriyorlardı. Artık bu yaşananlardan sonra hala onu orada tutmaya çalışamalrını dostane olarak görmüyoruz. 17-25 Aralık'tan bu yana derlenen dosyaları ABD'ye gönderdik. En son Başkan Yardımcısı'nın bana dediği bu konuyu hukuken tüm detaylarına kadar inceleyeceğiz. Yakın çalışma içinde olacaklarını söylediler. ABD'den dostluğpun gereğini yapması istenecek.

“Devlet kendine OHAL ilan etti”

Biz OHAL'i milletimize değil kendimize yaptık. Milletimizin yaşantısında olağandışı bir şey yok.

Demokrasi nöbetleri bir miktar daha sürmeli.

OHAL'i kullanmaya çalışan ve Türkiye ekonomisinin olumsuz seyretiğini yaymaya garet edenler var. Fransa, Almanya OHAL ilan edince bir şey yok Türkiye bunu yapınca mesele yapmaya çalışanlar var.

“Vatandaşlarımız 8 milyar dolar bozdurdu”

Ekonomimizde darbe girişimi gecesindeki göstergeler Rusya ile uçak krizinde yaşananlar göstergeler kadar etkisi oldu. Yani çok küçük ve kısıtlı. 15 Temmuz'dan beri Türk vatandaşları 8 milyar dolar para bozdurdu ve bankaya yatırdı. Biz milletimizle iftihar ediyoruz. Türkiye büyümesine devam ediyoruz.

“Kriz söylentileri kara propaganda”

Kurdaki yükselme spekülatif dedikodulardan kaynaklanan kabul edilebilir yükselmelerdir. Kriz söylentileri kara propaganda. Merkez bankasının döviz rezervi arttı.

OHAL’in süresi

OHAL 90 gün sürecek. Bir dizi kararlar aldık. Amacımız OHAL'i uzatmamak, ama ihtiyaç olursa tabii ki uzayabilir.

TSK'da bir reform ihtiyacı var. Ekonomideki reformlara da hız kesmeden devam edeceğiz. Vatandaşlara iş, vergi, varlık barışı var.

Taksim'deki CHP mitingi

Taksim’de yapılacak biz de katılım vereceğiz diğer partilerde zannediyorum katılım verecekler. Buna ihtiyacımız var. Birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Çünkü tehdit sadece bize değil tehdit herkese. Veysel ne güzel söylemiş; ne Kürt’ü ne Türk’ü ne Alevi’si ve Sünni’si değilmiyiz hep bir millet. Bizi yakar bizim ateş. Söndürmektir çaresi. Bir olacağız. Görüşümüze, dinimize, mezhebimize, fikrimize bakmayacağız. Kardeş olacağız. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni Gazi Mustafa Kemal’in bize işaret ettiği o medeniyet hedeflerine ulaştırmak için canla başla çalışacağız.