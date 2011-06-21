-BİNALİ VE EŞİNE 35 YIL HAPİS TUNUS (A.A) - 20.06.2011 - Eski Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi, gıyabında yargılandıkları davada 35'er yıl hapis cezasına çarptırıldıkları bildirildi. Bin Ali çiftini zimmetine para geçirmekle suçlayan yargıç Tuhami Hafi, hapis cezasının yanısıra, Bin Ali'yi 50 milyon dinar (25 milyon avro) ve eşini de 41 milyon dinar (20,5 milyon avro) para cezası ödemeye mahkum etti. Öte yandan, yargıç, Bin Ali'nin yargılanacağı başka bir davayı da 30 Haziran'a erteledi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda silah ve uyuşturucunun ele geçirilmesini konu eden bu ikinci davada sadece Bin Ali yargılanacak. Tunus'ta halk ayaklanması sonucu ülkesini terk etmek zorunda kalan Bin Ali ve eşi Leyla Trabelsi, 14 Ocak tarihinde Suudi Arabistan'a sığınmıştı.