-BİNALARIN RÖNTGENİNİ ÇEKİYORLAR ÇANAKKALE (A.A) - 19.06.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nce hayata geçirilen projeyle, ''Yapı Radarı'' denilen görüntüleme sistemi sayesinde binaların kalitesi ve dayanıklılığı araştırılıyor. ÇOMÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aydın Büyüksaraç, jeofizik mühendisliği kapsamında uyguladıkları bir çok yöntemi, yeni oluşturdukları laboratuvar sayesinde daha küçük ölçekteki yapılara uyguladıklarını ve inceleme yaptıklarını söyledi. Binalardaki dayanıklılık ve kalite sorunları ilişkin çalışma sayesinde, beton kalitesinden, kullanılan demirin çapına kadar her türlü teknik analizi yaptıklarını anlatan Büyüksaraç, ''Her katta, temelde ve istenilen ölçekteki değişik binalarda bu uygulamalar yapılabiliyor'' diye konuştu. ''Yapı Radarı'' diye tanımladıkları yüksek frekanslı dalgalar sayesinde adeta binaların röntgenini çektiklerini ifade eden Büyüksaraç, şöyle konuştu: ''Bu şekilde, kullanılan malzemeleri, malzemelerin durumlarını tespit edebiliyoruz. Ayrıca küçük ve büyük sarsıntılarda yapının ne şekilde tepki vereceğini belirleyebiliyoruz. Bunların hepsine 'yapı jeofiziği inceleme yöntemleri dizgesi' adını veriyoruz. Daha önce bu tür incelemeler için binadan numune alınarak, laboratuvarlarda inceliyorduk. Bu sistemler sayesinde artık bu tür analizleri çok aza indirmiş olacağız. Bunun yanı sıra yapı sahipleri kısa bir sürede binasıyla ilgili bilgiye sahip olacak. Onun ötesinde maliyetler azalacak.'' Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar ise özellikle deprem bölgeleri için ciddi bir teknik alt yapı oluştuğunu söyledi. Türkiye'deki bir çok binanın zemin yapısı ve yapılış tarihi itibariyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını aktaran Prof. Dr. Tatar, ''İnsanların binalarının ya da binalarının kurulduğu zeminlerin ne kadar güvenli olduğunu bilme hakkı var. Biz bu hakkı kendilerine sunmuş oluyoruz. Bu açıdan binanın zemininden başlayıp, temel tipinden itibaren, yapının tüm taşıyıcı elemanlarını da dikkate aldığımızda, tümüyle bu parametreleri jeolojik ve jeofizik yöntemlerle rahat bir şekilde ölçme şansımız var'' dedi. Prof. Dr. Tatar, isteyen kurum, kuruluş ya da vatandaşların üniversite ya da fakülteye başvurmaları halinde bu istedikleri binanın teknik analizini yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.