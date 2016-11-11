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Gündem

“Binaları mühürleyebilirsiniz, ama insanları asla!”

Gündem Çocuk Derneği, İçişleri Bakanlığı kararıyla mühürlendi

11 Kasım 2016 23:20

Çocuk haklarının geliştirilmesi için uzun yıllardır faaliyet yürüten, okulların daha güvenli olması için projeler hazırlayan Gündem Çocuk Derneği’nin faaliyetleri de İçişleri Bakanlığı kararıyla durdurulmasının ardından Uçurtma Çocuk Dergisi bir açıklama yaptı. 

Açıklamada “Çocuk hakları odaklı çalışmalarla on yıldır ülkede ‘Gündem Çocuk’ diyen, eşitsizliğe, haksızlığa, ihmale, istismara karşı çıkan, çocukların yaşam haklarını savunan, çocuklarla çalışma yapan hemen hemen herkesin çatısı Gündem Çocuk Derneği İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı KHK ile mühürlendi” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Binaları mühürleyebilirsiniz ama insanları asla. Darbe girişimi gerekçe gösterilerek ülkede yaşatılan sıkıyönetim koşulları ne çocuk haklarını sonuna kadar savunacak olan bizleri ne de toplumun ihtiyacı olan kardeşlik, eşitlik ve barışın gelmesi için mücadele eden insanları yıldırabilir! Bizler hala ‘Gündem Çocuk’ demeye devam edeceğiz” denildi. 

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