Binalarda 'risk yok' denildi, mühürler söküldü; Sütlüceliler: Çatlaklarla dolu, evlerimizde kalmaya korkuyoruz

Sütlüce’de temel kazma çalışması sırasında yaşanan çökme olayının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde oluşturulan teknik heyet, mühürlü binalardaki risk olmadığını belirtilen bir rapor hazırlandı, “Tehlike geçti” denilerek mühürleri söküldü. Otellerden çıkarılıp evlerine gönderilen mahalle sakinleri, “Binalar çatlaklarla dolu. Evlerimizde kalmaya korkuyoruz” dedi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Fuadiye Sokak’taki Çetin Apartmanı’nda yaşayan Yılmaz Emel, evlerine döndüklerinde elektrik, su ve doğal gazın kapalı olduğunu belirterek, “Daha bunlar açılmadan bizi binaya gönderdiler” dedi. Çatlaklar nedeniyle binada oturmayacaklarını söyleyen Aydın Baykaldı isyanını şöyle dile getirdi: “Tüm uyarılarımıza rağmen inşaata göz yumdular. Çökme sonrası binamız kaydı. Profesörler gelip ‘eviniz güvenli’ diyor. Biz buna inanmıyoruz. Ailemi riske atmak istemediğim için taşındık. Burada kalacak komşularımıza üzülüyoruz.”

40 yıldır Sütlüce’de yaşayan 53 yaşındaki Fadime Ayvalı ise evine girmeye korktuğu için yemeğini sokakta hazırlıyor. Ayvalı, “Çocuklarım eve gelmiyor. Sadece yatmak için eve giriyorum. Gündüz ise sokakta, komşularla oturuyorum. Yemeğimi de sokakta hazırladım” dedi.

İMO: Sorumlu yağmur değil

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, Sütlüce’de çöken binayla ilgili raporu açıkladı. Raporda özetle şu ifadelere yer verildi: “Olayın sorumlusu son derece doğal olan sağanak yağış değildir. Sorumluluk, mevcut duvarı yeteri kadar güçlendirmeden izin veren proje müellifi, yapı denetim firması, müteahhit ve belediyedir.”

‘İstanbul'un yarısı kaçak'

Suna, “Ülkemizde bulunan 20 milyon yapının 13 milyonu, İstanbul’da da 2 milyon yapının da en az yarısı kaçak ve ruhsatsız. Yan parseldeki temel kazısının yerle bir ettiği binanın depremde ne tepki vereceğini tahmin etmek için mühendis olmaya gerek yok” dedi.