-Bina İnşaatı Maliyet Endeksi arttı ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, 2011 yılı üçüncü döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,53 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan 2011 yılı üçüncü dönemine ilişkin ''Bina İnşaatı Maliyet Endeksi'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2005=100 Temel Yıllı Bina İnşaatı Maliyet Endeksi, toplamda bir önceki döneme göre yüzde 3,53, bir önceki yılın son dönemine göre yüzde 12,76, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,53, dört dönem ortalamalarına göre ise yüzde 10,86 artış gösterdi. 2011 yılı üçüncü döneminde bir önceki döneme göre işçilik endeksi yüzde 0,67, malzeme endeksi ise yüzde 4,38 arttı. Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre işçilik endeksinde yüzde 6,19 ve malzeme endeksinde yüzde 17,16 artış gerçekleşti. Geçen yılın üçüncü döneminde, maliyet endeksi toplamda bir önceki döneme göre yüzde 1,93, bir önceki yılın son dönemine göre yüzde 5,86, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,93, dört dönem ortalamalarına göre ise yüzde 4,02 artış göstermişti.