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Yaşam

Bin yıllık el yazması eserler internette

Türkiye'nin ikinci büyük el yazması eserler kütüphanesi olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kütüphanesindeki eserler internete konuldu.

07 Ekim 2008 03:00

Türkiye'de, Süleymaniye Kütüphanesi'nden sonra el yazması koleksiyonların bulunduğu ikinci büyük kütüphane olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF)kütüphanesindeki eserler internete konuldu.

DTCF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. M. Osman Toklu, yaptığı açıklamada, fakülte kütüphanesinin çok zengin bir el yazması koleksiyonuna sahip olduğunu belirtti.Koleksiyonlardaki eserlerin tarihinin 1100'lü yıllara kadar gittiğini ifade eden Toklu, Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazılmış bu eserlerin, edebiyattan ilahiyata, coğrafyadan astronomiye birçok bilim dalını kapsadığını anlattı.

Muzaffer Özak I, II; Mustafa Con A, B ve C; İsmail Saib I, II ile Üniversite A ve B koleksiyonlarında ve müteferrik koleksiyonda toplam 15 bin 39 yazma eser bulunduğunu kaydeden Toklu, "Edebiyat, tarih, coğrafya, dilbilim, fen bilimleri, felsefe, din konularının ağırlık taşıdığı bu yazmalar arasında Hicri III, IV ve V. yüzyıllarda yazılmış son derece değerli eserlerin yanında bizzat yazarlarının kaleminden çıkmış olanlar da bulunuyor" dedi.

Bu eserlerin "kimliklenerek hizmete sunulması" amacıyla yürütülen "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi" hazırlandığını ifade eden Toklu, bu çerçevede eserlerin fotoğraflarının hasar verilmeden çekilerek bilgisayar ortamına geçirilmesi ve internete aktarılması çalışmaları yürütüldüğünü ve önemli bir bölümünün internet ortamına aktarıldığını kaydetti. İnternetteki eserlerden Ekimin ilk yarısına kadar ücretsiz yararlanılacağını belirten Toklu, daha sonra ücret alınacağını söyledi. Eserlerin internete konulmasının Ankara ve yurt dışından gelen araştırmacılara büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Toklu, "Eskiden başvuranlara el yazmalarının fotoğraflarını da çekip veriyorduk. Dolayısıyla hem yazmalar yıpranabiliyordu hem de vakit kaybı oluyordu. Şimdi araştırmacıların buraya kadar gelmesine gerek kalmayacak. Bu eserlere sadece Türkiye'den değil bütün dünyadan da talep var. Onlar için de kolaylık olacak" diye konuştu.

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