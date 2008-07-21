Bin yılın tanığı kestane

Kütahya merkeze bağlı Kumarı köyünde bulunan ve Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine tanıklık eden, 1000 yıllık olduğu tahmin edilen Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacı, halen meyve veriyor.



Kütahya Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nihat Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 7 kilometre güneyindeki köyün Boyacılar mevkisinde en az 1000 yıllık olduğu belirlenen ağacın, 7 Eylül 1995’te Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince "anıt ağaç" olarak tescil edildiğini bildirdi.



Yapılan araştırmalara göre "Türkiye’nin en yaşlı kestane ağacı" olduğu tespit edilen 1000 yıllık ağacın yakınındaki iki kestane ağacının da aynı tarihte tescillendiğini anlatan Değirmenci, söz konusu ağacın hala meyve vermesinin dikkat çektiğini söyledi.



Köyün eski muhtarı Ali Çelik de (55), kendisinin muhtarlığı sırasında Anıtlar Kurulundan gelen yetkililerin bu ağacın en az 1000 yıllık olduğunu belirlediklerini anlattı.



Ait ağacın meyvesini çocukluğundan bu yana topladıklarını bildiren Çelik, "İşin ilginç yönü, kaya üzerinde yetişen ve rüzgar, yağmur, kar gibi etkenlerle kökü iyice belirginleşen bu ağacın hala 400-500 kilogram arasında meyve vermesi" dedi.



Ağacın 8 metre çap ve 25 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirten Çelik, köye dışarıdan gelen ziyaretçilerin ağacın önünde fotoğraf çektirdiklerini ifade etti.



Üç kestane ağacına çakılan metal plakalarda, "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiştir" ifadesi yer alıyor.