Bin TL altındaki borçlar siliniyor

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına sağlık hizmetleri karşılığı, bin TL’nin altında borcu olanların borçlarının silinmesine yönelik bir düzenleme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “15 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde tedavi olan ve sosyal güvence kapsamında olmadıkları için borçlananların 31 Aralık 2014'e kadar tahsil edilemeyen bin TL ve altındaki hastane borçlarının tamamı, 1.001 -1.999 TL arası borçların bin TL’lik kısmı (geri kalan kısmın ödenmesi halinde) 2 bin TL ve üzerindeki borçların, 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren 1 yıl içinde yani 15 Nisan 2016 tarihine kadar yarısının ödenmesi durumunda, kalan tutarın tamamı faizleri ile birlikte silinecektir” denildi.



Bakanlık ayrıca, sağlık hizmet bedelinin silinmesine ilişkin Kanun hükmünün uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenleyen yazının 81 il valiliğine gönderildiğini bildirdi.