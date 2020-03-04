Bin TIR şoförü İran'da karantinada: Ölüme terk edildik

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda ölümün yaşandığı İran’da binin üzerinde TIR şoförü de karantina altına alınan araç parkında tutuluyor. 15 gündür araç parkında bekleyen TIR şoförleri yetkililerin kendileriyle ilgilenmediğini ve akıbetlerinin belirsiz olduğunu söylüyor. TIR şoförü Ferit Yüce, “Şu ana kadar aramızda hasta olan yok sağlığımız yerinde ama bizi bırakmazlarsa hepimiz hasta olacağız. Şu an ölüme terk edilmiş durumdayız” dedi.

Çin’de ortaya çıkan ve dünyada yaklaşık 70 ülkede görülen Koronavirüsünün en çok can aldığı ikinci ülke İran. Her geçen gün ölümlerin arttığı İran’da binin üzerinde tır şoförü de sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Türkmenistan’a geçemedi ve 15 gündür Lütfabat şehrinde bir araç parkında karantina altında tutuluyor.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre iki yıldır uluslararası nakliyecilik yapan 20 yıllık şoför Ferit Yüce de Özbekistan’a gitmek için Türkiye’den hareket eden şoförlerden biri. İran’ın Türkmenistan’a geçmelerine izin vermediğini ifade eden Yüce, “Yaklaşık 15 gündür bir parkta bekliyoruz. Hiç kimse ilgilenmiyor, bizimle uğraşmıyor. Kimseye ulaşamıyoruz, konsolosluk da yanımıza gelmiyor. Biz Türkmenistan’a geçmek zorundayız” dedi.

Bekletildikleri yerin hijyenik olmadığını, ailelerinin kaygı içerisinde kendilerinden haber beklediğini ifade eden Yüce, “Bir parkın içinde karantinadayız. Dışarıya çıkmak yasak. Parkın içinde bir tane market var oradan alışveriş yapabiliyoruz. Bu durum ne zamana kadar sürecek bilmiyoruz. Ailelerimizle doğru düzgün iletişim kuramıyoruz. Şu ana kadar aramızda hasta olan yok, sağlığımız yerinde ama bizi bırakmazlarsa hepimiz hasta olacağız. Şu an ölüme terk edilmiş durumdayız. Biz yetkililerden her şeyi talep ettik ama ilgilenmediler. Ölmemizi mi bekliyorlar?” dedi.

Parkın etrafının tellerle kapatıldığını ve kimsenin dışarıya çıkmasına izin verilmediğini söyleyen Yüce yetkililere şu sözlerle seslendi:

“Hasta olmaktan korkuyoruz. Burada beklemeye devam edersek psikolojik olarak da hasta olacağız. Birbirimizle konuşamıyoruz, iletişim kuramıyoruz. Arabalardan ayrılamıyoruz. Yetkililerden ya bizi buradan alıp sınırı geçmemize izin vermelerini ya da Türkiye’ye geri götürmelerini talep ediyoruz.”

Bakanlık yetkilileri: Gereğini yapmaya çalışıyoruz

İran’da tutulan TIR şoförlerinin akıbetini Meclis gündemine taşıyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ile şoförlere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlık yetkililerinin “Gereğini yapmaya çalışıyoruz” dediğini aktaran Gergerlioğlu şunları kaydetti:

“15 gündür mahsur durumda olan şoför var. 800’ü Türkmenistan İran sınırında 400’ü ise İran-Türkiye sınırında. Ana sorun Türkmenistan’da. 15 gündür şoförler bir park alanında bekliyorlar ve feryat ediyorlar. Kimsenin kendilerini duymadığını, önemsemediğini söylüyorlar. Biz de konuyu soru önergesiyle sorduk. Dışişleri Bakan Yardımcısıyla görüştüm. Onlar da konunun farkında olduklarını, şoförlerin çok zor durumda bulunduklarını bildiklerini söylediler. ‘Gereğini yapmaya çalışıyoruz. Türkmenistan-İran sınırına dair müjdemiz yok ama Türkiye İran sınırında bir şey olabilir. İran’dan geçecek olanlar çok fazla beklemez herhalde’ diye bir açıklama yaptılar. Yüzlerce insan perişan şekilde orada bekletilmeye devam ediyor. Takipçisi olacağız.”

"Geçici hastane kurma imkanı yok mu?"

İran’da bekletilen şoförlerin bekletilme gerekçesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e soran Gergerlioğlu’nun yanıt bekleyen diğer soruları ise şunlar:

Bu vatandaşların içerisinde Korona virüsü olan bulaşmış kimse var mı?

Son durumda hükümet bu vatandaşlar için nasıl bir süreç işletecektir?

Bu vatandaşlar için halkımızın sağlığını da tehlikeye sokmadan sınır kapısının yanında karantina süresi dolana kadar geçici bir çadır hastane kurma imkânı yok mudur?