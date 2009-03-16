Bin tanrılı ülkenin başkenti yenileniyor

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın 'bin tanrılı ülke' olan Hititlerin başkenti Hattuşa için ayırdığı 1 milyon TL kaynak, 5 bin metrekare alan yeniden düzenlenmesi, Boğazkale Müzesi'nin genişletilmesi ve ören yeri girişine Ziyaretçi Karşılama Merkezi yapılmasına harcanıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Genel Müdürlük tarafından Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nedeki 9 yerinden biri olan Çorum'daki Hattuşa'da yeni düzenlemeler yapılıyor.



Bu kapsamda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'ndan alınan 1 milyon TL ödenekle, ören yerine 400 metrekare tabanlı Ziyaretçi Karşılama Merkezi yapılıyor, 5 bin metrekare alan için çevre düzenleme projesi hazırlanıyor,



Boğazkale müzesi genişletiliyor



Ayrıca, bu kaynakla, 'Hattuşa Örenyeri Ziyaretçi Karşılama Merkezi Mimari Makine, Elektrik Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı' projesi de yapıldı. Ören yerinin etrafına koruma panel çiti yapılması işlemleri ise devam ediyor.



TABELALARLA MİRAS VURGUSU



Ören yerinin Dünya Kültür Miras Listesi'nde olduğunun vurgulanması için de girişine özel tabelalar yerleştirildi. Ören yeri hakkında bilgi veren ve yön gösteren tabelalar da artık turistlerin bölgeyi daha rahat gezmesini sağlayacak.



Ajans'ın gönderdiği ödenekle, "bin tanrılı ülke" olarak bilinen Hititlerin en büyük ve etkileyici kutsal mekanı Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı'nda da kaya bloklarının sağlıklaştırılması, kayalardaki çatlakların giderilmesi işleri yapılacak.



Bu kapsamda, küçük çatlakların içinin kireç harçla doldurulması, büyük çaptaki çatlakların ise yöresel taşlarla örülerek sağlamlaştırılması planlanıyor. Ören yerine panel çit yapılarak güvenlik sisteminin de kurulacağı da belirtiliyor.



ÖNEMLİ BİR MİRAS



Hattuşaş (Boğazköy) Çorum'un Sungurlu ilçesinin 22 kilometre Güneydoğusundaki Boğazkale ilçesinin 4 kilometre doğusunda yer alıyor. Şehrin adı Hititçede "Gümüş" anlamına gelen "Hattus"tan geliyor.



Milattan önce (M.Ö.) 3 binden bu yana yerleşim görülen Hattuşa'da 5 yerleşim katı bulunuyor. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar var. Hattuşa kazılar anlamında da ilk olarak Fransız gezgin ve arkeolog Charles Texier tarafından keşfedildi.



Yazılıkaya ise Boğazköy antik yerleşmesinin 2 kilometre kuzeydoğusunda M.Ö. 13. yüzyılda yapılmış bir Hitit açık hava tapınağı... Kayalar arasındaki 'galeri'adı verilen iki girintiden oluşan tapınakta, büyük galeriyi duvar gibi çevreleyen kayaların yüzeyinde kabartma olarak 63 figür yer alıyor. Bunlardan batı duvarındakiler tanrıları, doğu duvarındakiler ise tanrıçaları canlandırıyor.

Küçük galeride ise kanatlı ve aslan kafalı bir yaratık kabartması bulunuyor. Bu galerinin, ölümünden sonra tanrılaştırılması için 4. Tudhaliya'ya ayrıldığı sanılıyor.



