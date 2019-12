Bin Roman çocuk, 5 dakika konser verdi

T24 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "1. Uluslararası Roman Festivali" etkinlikleri kapsamında bin Roman çocuktan oluşan "Bir Enstrüman Bin Roman" orkestrası, yaklaşık 5 dakika süren ilk konserini verdi.



İzmit'te 5 Mayıs'ta başlayan festival etkinlikleri kapsamında, Sekapark'ta yerel Roman santaçılar konser verdi. Alanda kurulan Roman panayırında ise Roman gelenekleri anlatıldı.

Daha sonra parktaki "uçurtma tepesi" mevkisinde müzik hocaları tarafından toplanan "Bir Enstrüman Bin Roman" orkestrasındaki çocuklar, konser öncesi son hazırlıklarını yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren hazırlıkların ardından Roman çocuklardan oluşan orkestra, Sadi Işılay'ın bestelediği "Sirto" adlı parçayı sultaniyegah makamında çaldı.



Vatandaşların büyük beğenisini toplayan ve yaklaşık 5 dakika s üren konser sırasında Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ile bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,organizasyonun bir benzerinin dünyada bulunmadığını söyledi.

Gençlere çok önem verdiklerini ve gençlerin iyi bir eğitimden geçmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu organizasyon da bunlardan biri. Türkiye ve Kocaeli bir mozaik. Kocaeli'de her kültürden, her kesimden insanımız var. En güzel renklerden bir tanesi de bizim Roman kardeşlerimiz. Onları çok seviyorum. Onları topluma kazandırma, çok daha verimli hale getirme anlamında, eğitimlerini tamamlama anlamında Türkiye'de çeşitli projeler uygulanıyor. Bu proje ile de örnek oluyoruz. Biz sadece Romanların müziğiyle değil, konutları ve eğitimleriyle de ilgileneceğiz. Müzik eğitimiyle Romanları daha çok hayata bağlayacağımıza inanıyorum. Bin gencimize keman verdik ve onlar çok kısa sürede organize oldu, bize konser verecek seviyeye geldi. İnsanın müzikle hayata bağlanması daha kolay oluyor. Bu gençlerin önü açık. Biz de her türlü yardımı onlara yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

Karaosmanoğlu, orkestranın çeşitli illerde, uluslararası alanlarda da konserler verebileceğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Çokyaşar ise orkestrayı hayata geçirmek, çocuklara gerekli eğitimleri verebilmek için çok çalıştıklarını ifade etti.

"Bir Enstrüman Bin Roman orkestrası, örnek bir dünya projesi" diyen Çokyaşar, "Sokaklarda mendil satan, ayakkabı boyacılığı yapan çocukları bir araya getirerek bu orkestrayı kurduk. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Yeşildal'ın çok emeği oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu projenin geleneksel olarak devam etmesini istiyoruz ve bunu yapacağız" şeklinde konuştu.

Orkestranın şefi Veysel Kan da yaklaşık üç ay süren çalışmalarla çocuklara keman çalmayı öğrettiklerini ve eğitimlerin 50'şer kişiden oluşan gruplar halinde yapıldığını söyledi.

Çalışmalar sırasında bazen çok zor dönemler yaşadı klarını ama yılmayarak projenin hayata geçmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kan, şöyle konuştu:

"Okula giden ya da sokaklarda dolaşan çocukları bir araya getirdik. Konservatuvar mezunu 20 hoca, bin Roman çocuğa keman çalmasını öğretti. Üç ay boyunca haftada dört gün eğitimler devam etti. Üç ay boyunca gece-gündüz onlardan ayrılmadık. Bundan sonra da hiç ayrılmayacağız. Hükümetin Roman açılımının da bu etkinliğin yapılmasında etkisi oldu. Çocuklar daha önce müzik yapmıyorlardı. Aralarda müzikle bağlantısı olan birkaç çocuk vardı."

Orkestradaki çocukların arasından yetenekli olanları konservatuvara sokmak istediklerini ifade eden Kan, "Bu çocukların müzik öğretmeni olmasını diliyoruz. Orkestrayla da gelecekte ülke ülke dolaşıp konserler vermeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Festival, çeşitli etkinliklerle yarın sonra erecek.