'Bin öğrenciye bin masa' kampanyası

Sivas'ın Gürün ilçesinde, öğrencilerin evlerinde daha rahat ders çalışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanyayla 1000 öğrenciye çalışma masası verilecek.



Gürün Kaymakamı Davut Gül, yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçede sınıfları teknolojik donanımlara kavuşturarak, fiziki ve eğitim şartlarını iyileştirip, beyaz bayrak uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Gül, bu yıl da Türkiye'ye örnek olacak bir proje hazırlayarak, öğrencilerin evlerinde daha rahat ders çalışmalarını sağlamak amacıyla "Bin Öğrenciye Bin Masa" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.



Öğrencilerin birçoğunun ders çalışacak masasının bulunmadığını, yemek masaları, kanepe, halı ya da kilimin üzerinde ders çalıştıklarını belirten Gül, bu sorunu çözüme kavuşturmayı planladıklarını ifade etti. Öncelikle ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere çalışma masası

dağıtacaklarını belirten Gül, şöyle konuştu:



"Milli Kütüphane'deki çalışma masalarının aynısından yaptırmaya karar verdik. Bin öğrenciye bin masa vereceğiz. İlk hedefimiz, bizde dosyası bulunan yardıma muhtaç 600 aile. Bunlardan, evlerinde öğrencileri olanlara masalardan vereceğiz. Bunun yanında başarıları öğrencilere de ödül olarak masa dağıtacağız. Kaynak olarak önemli ölçüde Kaymakamlık imkanlarından yararlanacağız. Eksik kalan bölümü, sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverlerin destekleriyle tamamlayacağız."



Masaları ilçedeki marangozlara ve mesleki teknik eğitim merkezindeki öğrencilere yaptırmayı düşündüklerini ifade eden Gül, böylece, verecekleri paranın yine Gürün ekonomisine yansıyacağını kaydetti.

