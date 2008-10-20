T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Bin öğrenciye bin masa' kampanyası

Sivas'ın Gürün ilçesinde, öğrencilerin evlerinde daha rahat ders çalışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanyayla 1000 öğrenciye çalışma ma

20 Ekim 2008 03:00

Sivas'ın Gürün ilçesinde, öğrencilerin evlerinde daha rahat ders çalışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kampanyayla 1000 öğrenciye çalışma masası verilecek.

Gürün Kaymakamı Davut Gül,  yaptığı açıklamada, geçen yıl ilçede sınıfları teknolojik donanımlara kavuşturarak, fiziki ve eğitim şartlarını iyileştirip, beyaz bayrak uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Gül, bu yıl da Türkiye'ye örnek olacak bir proje hazırlayarak, öğrencilerin evlerinde daha rahat ders çalışmalarını sağlamak amacıyla "Bin Öğrenciye Bin Masa" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Öğrencilerin birçoğunun ders çalışacak masasının bulunmadığını, yemek masaları, kanepe, halı ya da kilimin üzerinde ders çalıştıklarını belirten Gül, bu sorunu çözüme kavuşturmayı planladıklarını ifade etti. Öncelikle ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere çalışma masası
dağıtacaklarını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Milli Kütüphane'deki çalışma masalarının aynısından yaptırmaya karar verdik. Bin öğrenciye bin masa vereceğiz. İlk hedefimiz, bizde dosyası bulunan yardıma muhtaç 600 aile. Bunlardan, evlerinde öğrencileri olanlara masalardan vereceğiz. Bunun yanında başarıları öğrencilere de ödül olarak masa dağıtacağız. Kaynak olarak önemli ölçüde Kaymakamlık imkanlarından yararlanacağız. Eksik kalan bölümü, sivil toplum kuruluşlarının, hayırseverlerin destekleriyle tamamlayacağız."

Masaları ilçedeki marangozlara ve mesleki teknik eğitim merkezindeki öğrencilere yaptırmayı düşündüklerini ifade eden Gül, böylece, verecekleri paranın yine Gürün ekonomisine yansıyacağını kaydetti.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24