Bin liraya son model Mercedes'in sahibi oldu

Samsun'da part time çalışan 23 yaşındaki Kadir Yıldız, bin TL'ye aldığı beyaz eşya sayesinde çekilişle 115 bin TL'lik lüks otomobil kazandı. Kadir Yıldız, "Otomobili şu an kullanıyorum ama satmayı düşünüyorum. Satıp parayı geleceğime yatıracağım" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Samsun’un Canik İlçesi'nde yaşayan ve aynı ilçede bulunan bir alışveriş merkezinde part time olarak 900 TL'ye çalışan Kadir Yıldız, kurban bayramı öncesi bir beyaz eşya mağazasından bin TL'ye derin dondurucu aldı. Mağazadan derin dondurucu firmasının 30 Ağustos'ta çekilişi için de 2 bilet alan Kadir Yıldız, yapılan çekiliş sonrası piyasa değeri 115 bin TL olan 2016 marka otomobil kazandı.



"Hayatımda ilk kez kendimi şanslı hissettim"



Otomobil kazandığını öğrendiği zaman şoke olduğunu ve hayatında ilk kez kendini şanslı hissettiğini söyleyen Kadir Yıldız, "Annem ve ablamla beraber beyaz eşya mağazasına gittik. Orada bin TL'ye derin dondurucu aldık. Bize 2 tane otomobil ve çeşitli eşyalar için çekiliş bileti verdiler. Ben çekmedim annem ve ablam çekti. Bana çıkmaz diye çekmedim. Onlar çektiler. Beni derin dondurucu aldığım mağazanın sahibi aradı ve 'hayırlı olsun' dedi. Ben ilk başta dolandırıcılar aklıma geldi ve inanmadım. Ondan sonra firmanın internet sitesinde yayınlandığı için siteye baktım. Orada adımı görünce inandım ve şok oldum. Ailemde çok sevindi. Şaşırdılar. Çünkü hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. İlk defa böyle bir şanslı olduğumu hissettim" dedi.



"Satıp parayı geleceğime yatıracağım"



Otomobili şu an kullandığını ancak satıp geleceğine yatırım yapmayı düşündüğünü ifade eden kadir Yıldız şöyle devam etti:



"Çekilişle kazandığım 2016 model otomobilin değeri 115 bin TL'dir. Otomobili şu an kullanıyorum ama satmayı düşünüyorum. Satıp parayı geleceğime yatıracağım. Evlenmeyi düşünüyorum. Evlilik için harcayacağım ya da bir daire alabilirsem daire alacağım."