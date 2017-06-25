Bin liraya satmaya kalktığı kartal için 9 bin lira ceza kesildi

Iğdır kent merkezindeki Özgür Mahallesi’nde oturan Z.E. yakaladığı kaya kartalını bin liradan pazarlamak için sosyal medyada duyuru yaptı. ’Kartal’ rumuzu ile kaya kartalını satmak isteyen Z.E.’yi vatandaşlar ihbar etti.

Emniyet Müdürlüğü tarafından kimliği ve adresi tespit edilen Z.E.’ye koruma altındaki yaban hayvanı tuzakla yakaladığı ve ticaretini yaptığı için bin 260 TL ÿidari, 8 bin lira da tazminat olmak üzere 9 bin 260 lira ceza kesildi.

Kartalın veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildiğini ve doğaya salındığına işaret eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Iğdır İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "Sosyal medya üzerinden kartal satmak isteyen kişinin kimliğini belirledik ve gerekli cezayı kestik. Kartala el koyduk ve kontrol sonrası doğaya bıraktık" diye konuştu.