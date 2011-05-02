-BİN LADİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLK TEPKİLER ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Amerikan güçlerince düzenlenen bir operasyonla öldürülmesinin ardından dünyadan da ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. -AVRUPA KONSEYİ- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjoorn Jagland, ''El Kaide terör örgütü lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin, terörle mücadelede gösterilen uluslararası çabalar içinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu'' söyledi. Jagland yaptığı yazılı açıklamada, ''Bunun sembolik değeri son derece büyüktür. Ne var ki yakın geçmişteki olaylar, terör tehdidinin vahim boyutta süregeldiğini de göstermektedir. Avrupa Konseyi, üye ülkeleriyle birlikte terörle mücadeleyi sürdürme kararlılığına devam edecektir'' ifadesini kullandı. -ALMANYA- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Usame bin Ladin'in Amerikan komandoları tarafından öldürülmesini olumlu karşıladı. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel'in haberden dolayı rahatladığını, Amerikan askerlerinin Bin Ladin'i öldürerek El Kaide örgütüne ağır bir darbe vurduğunu, ancak uluslararası terörizme karşı mücadelenin sona ermediğini ve dikkatli olunması gerektiğini söyledi. -İSPANYA- İspanyol hükümeti, bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili olarak "uluslararası terörizme karşı mücadelede önemli bir adım" açıklamasında bulundu. İspanya başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bin Ladin'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyondan dolayı ABD Başkanı Barack Obama, hükümeti ve ABD Silahlı Kuvvetleri tebrik edildi. İspanyol hükümetinin, uluslararası terörizme karşı ABD ve diğer ülkelerle işbirliğine her zaman açık olduğu yinelendi. -RUSYA- Rusya, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ABD güçleri tarafından Pakistan'da düzenlenen operasyonla öldürülmesini memnuniyetle karşıladı. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bütün teröristlerden intikam alınması kaçınılmaz bir şey. Küresel terörizme karşı mücadelede sadece ortak çabayla sonuç alınabilir. Rusya bu konudaki işbirliğini artırmaya hazırdır" ifadesi kullanıldı. -İTALYA- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Usame bin Ladin'in ölümünün "şerle savaşta büyük bir sonuç" olduğunu söyledi. Berlusconi, Milano'da televizyon yayın haklarında yolsuzlukla ilgili mahkemeye gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun şerle mücadelede, terörizmle mücadelede, ABD için ve tüm demokrasiler için büyük bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Gardı düşürmemek lazım, ama misilleme riski de bulunuyor" dedi. -VATİKAN- Vatikan'dan yapılan açıklamada da Usame bin Ladin'in, "halklar arasında nefret ve bölünmenin yayılmasında büyük sorumluluğu bulunduğu, bu hedefe varmak için dini kullanarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu" belirtildi. Açıklamada, "Bir insanın ölümü karşısında bir Hristiyan hiçbir zaman mutlu olmaz, ancak herkes Tanrı'ya ve insanlara karşı ciddi sorumlulukları bulunduğu düşünmeli ve nefreti artırmak değil barışı pekiştirecek hareketler içnde bulunmalı" denildi. -YEMEN VE JAPONYA- Yemen Devlet Başkanlığından bir yetkili, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümünün ''terörizmin sonunun başlangıcı'' olmasını umduklarını söyledi. Bu arada Japonya Dışişleri Bakanı Takeaki Matsumoto da bin Ladin'in ölümünden duyulan memnuniyeti dile getirdiği açıklamasında, ''Bu terörle mücadelede önemli bir gelişme'' dedi. -PAKİSTAN- Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesinin ''Büyük zafer'' olduğunu söyledi. Konuya ilişkin ilk açıklamasını yapan Gilani, Ladin'in öldürülmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, El Kaide liderine yönelik operasyonu ''Büyük başarı'' olarak nitelendirdi. -İSRAİL- İsrail liderleri, Usame Bin Ladin'in öldürülmesini memnunlukla karşıladı ve ABD'yi operasyondan dolayı kutladı. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, "adalet geç gelmiş bile olsa, artık dünyanın rahat bir nefes alabileceğini" söyledi. -CİHATÇI FORUMLARDA ÖFKE VE TEHDİT ABD tarafından da izlenen cihatçı internet forumlarında, Usame bin Ladin'in öldürülmesine ilk tepkiler, inanmazlıktan, öfkeye ve ABD'ye tehdide kadar uzanıyor. Amerikan SITE ve Jihadology enstitüleri tarafından İngilizceye çevrilen forumlara sık sık katılan internet kullanıcıları, ABD Başkanı Barack Obama'nın El Kaide lideri bin Ladin'in Amerikan komandoları tarafından Pakistan'da öldürüldüğünü açıklamasından şoke olduklarını belirttiler. Bir forum katılımcısı "Eğer doğruysa bu İslam'ın bir kahramanını koruyamayan Pakistan halkı için utanç anı. Bizim için kara bir gün" derken, bir başkası "İnşallah haber doğru değildir. Doğruysa bu bir felaket" ifadesini kullandı. Şumuh El İslam adlı bir forumda da bir katılımcı, "Aslanlar aslan kalacak ve Usame'nin izinden gidecek. Allah Filistin'de görmediğimiz asayişi Amerika'ya da göstermesin" dedi. Bir başkası da "Eğer doğruysa Amerika onu canlı yakalayamadığı için Allah'a şükretmeliyiz. Yoksa Saddam Hüseyin gibi aşağılanırdı. En azından en büyük isteğine ulaştı, şehit oldu" diye yazarken, başka bir forum yazarı, New York ve Washington'da sevinç gösterileri yapılmasını yorumlayarak, "Bu kutlamalar komik. İsteğiniz kadar bayram yapın kafirler. Çünkü bunu yapmak için çok az zamanınız var. Gerçekle yüz yüze geleceksiniz" ifadesini kullandı. Katılımcılarda biri de Amerikalıların bunu Afganistan'ı bu yıl terk etme bahanesi olarak kullanacakları değerlendirmesinde bulundu.