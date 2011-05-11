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Dünya

Bin Ladin'in evi bilgisayar oyununda

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü ev, Counter-Strike Source adlı bilgisayar oyununa girdi.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü ev, Counter-Strike Source adlı bilgisayar oyununa girdi.

Bin Ladin'in kızı: Babam böyle öldürüldü 



Bin Ladin, 2 Mayıs'ta Pakistan'ın Abbottabad kentinde "SEAL" adlı Amerikan özel deniz piyade güçlerince düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

Bilgisayar oyununda kulanıcılara Usame bin Ladin'in beş yıl boyunca saklandığı belirtilen evin içine girme izni verilmiyor.

Oyuncular, evin bahçesinde "çarpışıyor."

Bin Ladin'in evi oyunda, evin bulunduğu kente atfen, fy_abbottabad olarak adlandırılmış.

Fy_abbottabad'ın tasarımcısı 'Fletch' lakaplı kişi internet güncesinde ölümünün hemen arkasından Usame bin Ladin'in bilgisayar oyununa konu edilmesiyle ilgili eleştiriler için "Birçok kişi oyunda Usame bin Ladin'e gönderme yapılan tek yerin, evi olduğunu anlamıyor. Bunun zevksizlik olduğunu düşünenler oyunu toptan protetosto edebilirler" dedi.
9000 kez indirildi

Oyunda Usame bin Ladin'in evini içeren program 9000 kez indirildi.

Amerikan Valve Software şirketine ait bir ürün olan Counter-Strike'da oyuncular, farklı senaryoları seçebiliyorlar.

İsteyenler, terörist, isteyenler de onların peşinde koşan özel tim üyeleri oluyor. Oyunda suikast ya da rehine kurtarma gibi seçenekler bulunuyor.


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