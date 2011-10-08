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Dünya

Bin Ladin'in eşleri ülkelerine dönecek ANKARA (A.A)

08 Ekim 2011 03:04

-Bin Ladin'in eşleri ülkelerine dönecek ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Pakistan'ın, Usama bin Ladin'in eşlerini ülkelerine geri göndermek için Suudi Arabistan ve Yemen hükümetleriyle anlaşmaya vardığı bildirildi.  Pakistan hükümet komisyonu, dün Bin Ladin ailesine uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını önermişti.  Adının açıklanmasını istemeyen güvenlik yetkilileri, Pakistan'ın Bin Ladin'in üç eşini ülkelerine geri gönderme kararı aldığını belirtti.  El Kaide liderinin 2 Mayıs'ta Amerikan askerlerinin bir baskını sırasında öldürülmesinin ardından Bin Ladin'in üç eşi ile sekiz çocuğu, Pakistan'da gözaltına alınmıştı.  Bin Ladin'in 29 yaşındaki Yemenli eşi Amal Ahmet Abdülfattah da, baskın sırasında yaralanmıştı. 

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