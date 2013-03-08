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Dünya

Bin Ladin'in damadı mahkeme karşısına çıktı

ABD tarafından öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in damadı Süleyman Ebu Geyt, El Kaide'nin sözcülüğünü yapmak suçlamasıyla New York'ta ilk kez hâkim karşısına çıktı

08 Mart 2013 22:58

Ürdün'de geçen hafta yakalanarak ABD'ye götürülen Kuveyt doğumlu Süleyman Ebu Geyt, kendisine yöneltilen, 'El Kaide'nin sözcülüğünü yapmak ve 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen saldırıları överek, başka saldırıların yapılacağı tehdidinde bulunmak' suçlamalarını kabul etmedi.

A.A'da yer alan habere göre, Savcılığın hazırladığı iddianamede, 11 Eylül saldırılarından bir gün sonra da Bin Ladin ve Zevahiri ile birlikte görüldüğü ileri sürülen Ebu Geyt'in, savaş ve şiddet çağrısı yaptığı iddia edildi.

Bugün New York'ta Federal Mahkeme tarafından ifadesi dinlenen Ebu Geyt'in, avukatı aracılığı ile suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, mahkeme heyetine daha önceden 22 sayfalık suçsuz olduğunu anlatan bir dosya sunduğu belirtildi.

Mahkeme, duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.

Ebu Geyt'in hakim karşısına çıkacağı Federal Mahkeme'ye getirilişinde özel bir geçit kullanılırken, medya mensuplarının mahkeme salonuna girişine yoğun kar yağışına rağmen izin verilmedi. Mahkeme binasının giriş koridoruna da alınmayan medya mensuplarına mahkeme sonunda herhangi bir açıklama yapılmayacağı bildirildi

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