Bin Ladin'in damadı hakkında karar açıklanıyor

Süleyman Ebu Gays, Mart ayı sonunda "ABD vatandaşlarını öldürmek ve terör örgütüne destek sağlamaktan" suçlu bulunmuştu.

Jüri, Usame Bin Ladin'in kızı Fatma'nın bir dönem El Kaide içinde önemli bir konumda bulunduğuna karar vermişti.

Mahkemede masum olduğunu savunan Kuveyt kökenli Süleyman Ebu Gays hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

Arap Bankası teröre destekten mahkûm

Bu arada New York'ta bir federal mahkeme de Ürdün merkezli Arap Bankası'nın teröre destek verdiğine hükmetti.

Mahkeme, bankanın Hamas örgütüyle işbirliği yaparak Terörle Mücadele Yasası'nı ihlal ettiğine karar verdi.

Arap Bankası, terör saldırılarında zarar görenlere tazminat ödeyecek. Tazminat miktarlarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.