Bin Ladin'in belgeleri açıklandı



Ölümünden önce dünyanın en çok aranan teröristi olan Usame Bin Ladin'e ait 100'den fazla belge ABD Gizli Servisleri Denetleme Kurulu tarafından internet üzerinden dünya kamuoyuna sunuldu. Bin Ladin'in Pakistan'da saklandığı yerden toplanan belgeler arasında siyasi dergiler, teknik talimatlar ve onlarca da kitap bulunuyor.

Bin Ladin'in düşünceleri ve bilgisi hakkında fikir veren belgelerde, çok sayıda mektup, cihat kayıtları, Alman ekonomisi hakkında notlar ve Fransa ile ilgili ülke bilgileri göze çarpıyor. Düşünce kuruluşlarının terörizmle ilgili çalışmaları ve uluslararası politika dergilerini de incelediği anlaşılan Bin Ladin, ABD hükümetinin kamuya açık belgelerini de toplamış.

Bin Ladin bir yazısında ise başarısızlığa uğrayan bir terör saldırısıyla ilgili olarak kızgınlığını "Şanssızlık, Allah bizim yanımızda değildi" diye dile getiriyor. Rusya'daki ABD Büyükelçiliği, İngiltere ve Danimarka'daki Amerikalılar gibi saldırı hedeflerinden bahsedilen belgelerde, Usame Bin Ladin benzin, mazot ve dizelle çalışan otomobil, tren ve uçakla saldırılar düzenlenmesini istiyor.

Hedef Amerikalılar

Belgelerde El Kaide'nin hedef olarak Amerikalılara yoğunlaştığı görülüyor. ABD'yi "inançsızların lideri" olarak nitelendiren Usame Bin Ladin, Amerikalılara karşı zafer kazanılmasının da dini bir yükümlülük olduğunu belirtiyor. Söz konusu belgelerde ABD'nin Vietnam'daki kurbanlarının sayısına ulaşmak için Afganistan'da daha fazla Amerikalı'nın ölmesi gerektiği de ifade ediliyor.

Yazılan mektuplarda Bin Ladin'in can güvenliğinden endişe ettiği görülüyor. Belgelere göre Usame Bin Ladin, yanında çalışanları büyük sırları e-posta aracılığı ile paylaşmamaları konusunda uyarmış. Abbottabad kentinde yaşadığı villaya bir Amerikan ajanının sızmasından da korktuğu anlaşılan Bin Ladin'in ailesi ve çevresindekilerin doktora gitmelerine izin vermemiş.

Bin Ladin'in okuduğu kitaplar arasında daha çok 11 Eylül saldırıları ya da illuminati hakkındaki komplo teorileri bulunuyor. Noam Chomsky ve Bob Woodward'ın çalışmaları da Bin Ladin'in sahip olduğu kitaplar arasında.

Açıklanan belgelerin 2011 yılının mayıs ayında Pakistan'ın Abbottabad kentinde saklandığı evden, Bin Ladin'in ölümüyle sonuçlanan operasyonu düzenleyen ABD özel birlikleri tarafından toplandığı belirtildi. Belgeler İngilizce'ye çevrildikten sonra açıklandı.