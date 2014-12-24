Bin Ladin'i vuran askere soruşturma



Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usama bin Ladin'i Pakistan’ın Abbottabad kentinde düzenlenen operasyonda kafasından vurarak öldürdüğünü ileri süren ABD donanmasından emekli subay Robert O'Neill’in başı “Gizli askeri bilgileri ifşa ettiği” gerekçesiyle ABD Donanması'yla derde girdi.

Deniz Kuvvetleri Kriminal Araştırma Servisi (Naval Criminal Investigative Service), O’Neill hakkında bir soruşturma komisyonu oluşturdu. Komisyon, Robert O'Neill'in Pentagon tarafından doğrulanmayan iddialarını araştırarak, açıklamalarda suç unsuru bulunup bulunmadığını ortaya çıkaracak.

'Asker onurunu zedeledi'

Keskin nişancı Robert O'Neill'in Washington Post gazetesine verdiği demeçte, “Ladin'i ben öldürdüm” şeklindeki açıklamasına tepkiler gelmişti. Çok sayıda asker ve üst rütbeli subay O'Neill’in açıklamalarıyla “asker onuruna yakışmayan bir tutum” sergilediği ifade edilmişti.

O'Neill ise, asker onurunu zedeleyecek bir davranışta bulunmadığını ileri sürerek, “Halkın, Bin Ladin’in 2 Mayıs 2011'de nasıl öldüğünü bilmeye hakkı var” diye kendini savundu.

Öte yandan aynı operasyona katılan diğer bir keskin nişancı ise O'Neill’in doğruları söylemediğini belirterek, “O içeriye girdiğinde Ladin yerde yatıyordu” dedi.

DW/AA/TY/NH