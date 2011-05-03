Bin Ladin yakalanınca 10 yıldır kesmediği sakallarını kesti

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O zaman bunun sadece birkaç ayda başarılacağını düşünen Weddle, sakallarını kesebilmek için tam 10 yıl beklemek zorunda kaldı.Bin Ladin'in Amerikan askerlerince öldürüldüğü haberini aldıktan sonra jiletine sarıldığını söyleyen Weddle, ağlamaktan sakalını kesmeye neredeyse başaramadığını belirtti.Tüm dostlarının ve komşularının bu "tarihi ana" tanık olabilmek için evini doldurduklarını açıklayan fen bilgisi öğretmeni, çalıştığı okulda da yeminine sadık kalmasıyla öğrencilerine örnek olmuş durumda.