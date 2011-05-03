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Yaşam

Bin Ladin yakalanınca 10 yıldır kesmediği sakallarını kesti

Washington'da fen bilgisi öğretmenliği yapan 50 yaşındaki Gary Weddle...

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - Washington'da fen bilgisi öğretmenliği yapan 50 yaşındaki Gary Weddle, 11 Eylül saldırılarının ardından Usame Bin Ladin yakalanana dek sakalını kesmeyeceğine yemin etmişti.



O zaman bunun sadece birkaç ayda başarılacağını düşünen Weddle, sakallarını kesebilmek için tam 10 yıl beklemek zorunda kaldı.

Bin Ladin'in Amerikan askerlerince öldürüldüğü haberini aldıktan sonra jiletine sarıldığını söyleyen Weddle, ağlamaktan sakalını kesmeye neredeyse başaramadığını belirtti.

Sakalını kesebilmek için 10 yıl beklediTüm dostlarının ve komşularının bu "tarihi ana" tanık olabilmek için evini doldurduklarını açıklayan fen bilgisi öğretmeni, çalıştığı okulda da yeminine sadık kalmasıyla öğrencilerine örnek olmuş durumda.


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