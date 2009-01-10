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Dünya

Bin Ladin artık fiili lider değil mi?

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Usame Bin Ladin'in artık muhtemelen El Kaide'nin fiili lideri konumundan çıktığını söyledi

10 Ocak 2009 02:00

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Usame Bin Ladin'in artık muhtemelen El Kaide'nin fiili lideri konumundan çıktığını söyledi.

Cheney, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Usame Bin Ladin'in, zor iletişim sağladığı bir bölgede saklandığı fikrinde olduğunu, bu nedenle terör örgütünün fiili lideri olma konumundan uzaklaştığını belirtti.

Bin Ladin'in yakalandığını veye öldürüldüğünü görmek istediğini ifade eden Cheney, ancak terör tehdidinin sadece bir kişiden ibaret olmadığını ifade etti.

Cheney, "Bin Ladin, saklandığı delikten çıkıp örgütüyle bağlantı kuracak durumda değil. Yakalanmasına yönelik çalışmalara George W. Bush döneminden sonra da devam edileceği düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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