Bin konutluk siteye yıkım kararı

İstanbul Sarıyer'de bulunan bin konutluk Boğaziçi Koru Evleri, yıkım kararı şoku yaşıyor. Sarıyer Belediyesi, Acarlar Şirketler Topluluğu tarafından inşa edilen sitedeki 570 ev hakkında yıkım kararı çıkardı.

Sitenin bir bölümü yetki alanında olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün de kaçak yapılan evler için yıkım kararı çıkarma hazırlığında olduğu öğrenildi.



Beykoz'daki Acarkent ve Acaristanbul'daki skandallardan sonra Acarlar'ın yaptığı Sarıyer Boğaziçi Koru Evleri'nin de kaçak olduğu tespit edildi. Olay, daireleri satın alan vatandaşların belediyeden oturma izni alamaması üzerine ortaya çıktı. Boğaziçi Koru Evleri sitesinde bulunan ve eski adı Acarlar Koleji olan ancak şu an Doğa Koleji'ne devredilen okul binasının da 2 buçuk kat olması gerekirken 5 katlı olarak inşa edildiği belirlendi. Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün imzasıyla 24 Temmuz 2008 tarihinde Boğaziçi Koru Evleri sakinlerine gönderildiği belirlenen yazıda kaçak yapıların yıkılması istendi. Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kaçak yapınızı yıkmadığınız takdirde 2960 sayılı Boğaziçi İmar Yasası'nın 13. maddesi uyarınca yıkım işlemi belediyemizce yapılacak olup, yıkım masrafları yüzde 20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususunda bilgi edinilmesini rica ederim."



Site sakinleri adına, Boğaziçi Koru Evleri Site Yöneticiliği tarafından 26 Ağustos 2008 tarihinde evleri yapan Acarlar'a ait Dost İnşaat'a bir ihtar yazısı gönderildi. Yazıda planlara aykırı yapılan evlerin yıkılması durumunda sorumlunun Dost İnşaat olacağı belirtilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi istendi. Evleri Acarlar'dan satın alan vatandaşlar, Belediye'ye başvurarak yıkım kararına itiraz etti. Belediye yönetimi, yapılan itirazın değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.



1989 yılında Sarıyer Belediyesi'nce onaylanan İmar Planı'na göre Boğaziçi Koru Evleri'nin havuz çevresinde ikişer dubleks daireli 15 binadan oluşması gerekiyor. Ancak, sitenin mevcut hali 8'er katlı 14'er daireli bloklardan oluşuyor. Edinilen bilgilere göre 6 pafta 226 parsel üzerinde inşa edilen sitede E tipi 63 blokta 861 daire, 34 adet villa tipi yapıda ise 66 bağımsız bölüm bulunuyor. Sitede 28 adet de işyeri yer alıyor.



İsmet Acar'a Boğaziçi Koru Evleri için 1989 yılında ruhsat veren ANAP'lı eski Sarıyer Belediye Başkanı Ali Sandıkçı'nın da Boğaziçi Koru Evleri'nde deniz manzaralı 4 katlı bir villada oturduğu tespit edildi. Boğaziçi Koru Evleri'nde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Erdin ile aynı fakültede öğretim üyesi olan Prof. Dr. Gökhan Eliçin de oturuyor.



