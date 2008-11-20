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Bin gülü reddetti

Demet Akalın, eski sevgilisi Oğuz Kayhan’ın Amerika’dan sipariş ettiği bin adet kırmızı gülü apartmanının kapısından bile sokturmadı.

20 Kasım 2008 02:00

Demet Akalın, eski sevgilisi Oğuz Kayhan’ın Amerika’dan sipariş ettiği bin adet kırmızı gülü apartmanının kapısından bile sokturmadı. Çiçekçi, “Abla gülleri al, istersen yine barışma!” diye yalvardı.

Şarkıcı Demet Akalın ile eski kocası Oğuz Kayhan’ın, küsüp barışmalarla bugünlere kadar gelen ilişkisi, geçtiğimiz ay bir kez daha nihayetlendi. Bilenler bilir; Demet Akalın, ayrılık kararına gerekçe olarak, Kayhan’ın cep telefonuna gelen aşk mesajlarını gösterdi. Akalın’ın iddiasına göre Oğuz Kayhan ve sosyetik güzel Selin İmer birbirlerine aşk mesajları yollamıştı. Hafta Sonu'nun haberine göre ayrılığın ardından ortamdan uzaklaşmak için Amerika’ya giden Kayhan, geçtiğimiz hafta, gönlünü yapabilmek uğruna Akalın’a tam bin adet kırmızı gül yolladı. Ünlü şarkıcı çiçekleri kabul etmeyince, çiçekçi seksi şarkıcıya yalvar yakar oldu.

‘Yapma abla bize yazık’

Bin kırmızı gül, ayrılık kararıyla birlikte, sevgilisinin eşyalarını kapı dışarı eden, sağ yüzük parmağında Oğuz Kayhan’ın adı yazılı dövmeyi sildirmeye çalışan, yetinmeyip üzerini bantla kapatmaya çalışan Demet Akalın’ı yumuşatmaya yetmedi. Yakın dostlarının kendilerini barıştırma girişimlerini kesinlikle reddeden şarkıcı, çiçekleri oturduğu apartmanın kapısından içeri bile sokturmadı. Çiçekçi, “Yapma abla, bize yazık. Bin tane gül benim için çok para. Çiçekleri kabul et, istersen barışma” diye yalvardıysa da, Akalın’ı razı edemedi. Dahası, şarkıcının bu net tavrı karşısında komşuları onu alkış yağmuruna tuttu!

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