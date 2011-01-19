-BİN ALİ'NİN KIZKARDEŞİ KAHRINDAN ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Yurtdışına kaçmak zorunda kalan Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin kızkardeşinin kalp krizinden öldüğü bildirildi. El Kudüs gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve Suse kentindeki bir hastanede tedavi gören Niame bin Ali'nin (73) bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde, Niame Bin Ali'nin, Tunus'ta son dönemde yaşanan olaylardan çok etkilendiği de ifade edildi.