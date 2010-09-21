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Politika

BİN 83 ÜNİVERSİTELİ DİSİPLİN CEZASI TBMM (A.A)

21 Eylül 2010 14:42

-BİN 83 ÜNİVERSİTELİ DİSİPLİN CEZASI TBMM (A.A) - 21.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yükseköğretim kurumlarında 2 bin 626 öğrenci hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda, bin 83 öğrenciye çeşitli konularda disiplin cezası verildiğini bildirdi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın ''ana dilde eğitim taleplerine'' ilişkin soru önergesine, Çubukçu yazılı yanıt verdi. Çubukçu, yükseköğretim kurumlarında 2 bin 626 öğrenci hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda bin 83 öğrenci hakkında çeşitli disiplin cezaları verildiğini belirtti. Çubukçu, öğrenciler tarafından açılan davalarda ise 223 disiplin cezasının iptaline karar verildiğini, bu konuda AİHM nezdinde açılan bir davanın bulunmadığını kaydetti. Bakan Çubukçu, yazılı yanıtında, ''YÖK'ten alınan 6 Ağustos 2010 tarihli yazıda, yükseköğretim kurumlarında Kürdoloji bölümü açılmasına, üniversitelerden gelecek öneriler üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilmekte olduğu belirtilmektedir'' dedi.

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