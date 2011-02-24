-BİN 780 YOLCU OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ MARMARİS (A.A) - 24.02.2011 - Libya'nın Bingazi Limanı'ndan aldığı yolcularla Marmaris Limanı'na giriş yapan ''Osman Gazi-1'' feribotunun yolcuları, taşıdıkları pankartlarla Bingazi halkına teşekkür ettiler. Marmaris Limanı'na girişinde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından karşılanan yolcular, feribota giren Anadolu Ajansı ekibine Bingazi'den Marmaris'e yaklaşık 22 saat süren zorlu yolculuklarını anlattılar. Olayların başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu kriz merkezi ve Bingazi'deki Türk Büyükelçiliği'nin farklı kentlerdeki şantiyelerde çalışan Türk işçilerinin adeta gözü kulağı olduğunu anlatan Türk vatandaşları, ''Günlerdir şantiyelerde bekliyorduk. Kriz merkezi ve Türk Büyükelçiliği'nin yoğun girişimleri sonrasında güvenli bir şekilde Bingazi'deki limana ulaştık'' dedi. Feribotta yolculuk eden Türk vatandaşları limana ulaştıklarında ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla ''En büyük Türkiye'' sloganları attılar. Bu arada yolcuların bir bölümünün İngilizce yazılı ''Teşekkürler Bingazi Halkı'' pankartları taşıdıkları gözlendi. Teşekkür amaçlı pankart taşıyan yolcular, Bingazi halkının olayların başlamasının ardından bölgedeki şantiyelerde tahliyeyi bekleyen Türk vatandaşlarına karşı çok yakın ilgi ve alaka gösterdiğini anlatarak, ''Bize karşı insani davranış sergileyen Bingazi halkının bu insancıl davranışını, Türk halkıyla paylaşacağımıza söz verdik. O yüzden bu pankartları taşıyoruz. Temennimiz tüm Libya halkının demokrasinin hakim olduğu bir ülkede yaşayacağı günleri görmek'' dediler. Marmaris Limanı'na gelen iki feribottaki yolculardan bin 780'i Marmaris'teki otellere yerleştirildi. Kalan yolcular ise limanda hazır bekleyen otobüslerle istedikleri kentlere gönderildi. Bu arada Kızılay ekiplerinin yolculara sıcak çay ve çorba ikram ettikleri gözlendi. Tahliye operasyonu nedeniyle Muğla ve çevre ilçelerden Marmaris'e gelen yüzlerce polis ise limanda görev yaptı. Her iki feribota yakıt ve erzak takviyesi yapıldığı gözlendi. Bingazi Limanı'ndan gelen yolcuların yakınları ise liman dışında uzun araç kuyrukları oluşturdu.