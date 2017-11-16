Bin 700 yıllık uyuyan Buda heykeli Unesco Dünya Mirası listesine girdi

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Pakistan’da bulunan bin 700 yıllık uyuyan buda heykeli ve bulunduğu bölge Unesco Dünya Mirası listesine girdi.

Arkeolojik alanın Budist toplumlardan Pakistan’a turist çekmesi bekleniyor. Büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkenin Hariput bölgesindeki Bhamala Khanpur arkeolojik alanı ülkedeki siyasetçilere göre Japonya, Tayland, Malezya, Sri Lanka ve birçok farklı ülkeden turist çekebilir. Hariput eyaletindeki iktidar partisinin başkanı Imran Khan “Bu arkeolojik alanın güvenliğini sağlayıp muhafaza ederek, turizm sektörü tekrar canlandırılabilir” diye konuştu.

Buluntuların arasında şimdiye kadar ortaya çıkarılmış en uzun – 14.63 metre uzunluğunda - uyuyan buda heykeli de bulunuyor. (Fotoğraflı)