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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bin 677 sözleşmeli personel alınacak

566 veteriner hekim, 550 ziraat mühendisi, 400 gıda mühendisi, 80 su ürünleri, 10 balıkçılık teknolojisi mühendisi alımı yapılacak

27 Mart 2016 14:17

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlığın il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerine toplam bin 677 sözleşmeli personel alınacağını belirtti. Personel alımına ilişkin duyuru ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bakan Çelik, yaptığı açıklamada, Bakanlığın il, ilçe ve kuruluş müdürlüklerine 566 veteriner hekim, 550 ziraat mühendisi, 400 gıda mühendisi, 80 su ürünleri mühendisi, 10 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 71 harita mühendisi olmak üzere toplam bin 677 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını ifade etti. 

Bakan Çelik, konuya ilişkin duyurunun nisan ayında ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde ilan edileceğini kaydetti.

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