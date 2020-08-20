Bin 500 yıllık zeytin ağacının yanına villa yaptılar!

Aydın'da bin 500 yaşındaki zeytin ağacının 40 santimetre yakınına bir villa yapılırken, çevreciler inşaata tepki gösterdi.

NTV'nin haberine göre; Aydın'da bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına villa inşa edildi. Turist rehberi Ceyda Baydur, Kuşadası'nda yürüyüş yaparken ağacı fark etti.

Bölgeye giden Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının 40 santimetre yanına villa yapıldığını gördü.

Dernek, ağacın anıt statüsüne alınması için Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü'ne başvuracak.