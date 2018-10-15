Bin 500 yıllık kilisede 60 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Ferit ASLAN/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Midyat ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli olan yaklaşık bin 500 yıllık Mor Samuel Kilisesi\'nde, yapılan restorasyon çalışmasının ardından 60 yıl sonra ilk kez ayin yapıldı. Mor Gabriel Vakfı Başkanı Koryakus Ergün, tapusu iade edilen ibadet mekanlarından biri olan Mor Samuel Kilisesi ile birlikte son 1 yılda yaklaşık 4 kilisenin yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Midyat ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve eski adı ile \'Hah\' olan Anıtlı köyündeki Mor Samuel Kilisesi, yapılan restorasyon çalışması ile 60 yıl aradan sonra ilk kez ibadete açıldı. Tapuları, yapılan yasal değişiklik ile Süryani cemaatine iade edilen ibadet mekanları arasında yer alan Mor Samuel Kilisesi\'nde yapılan ilk ayine, hem Türkiye hem Avrupa\'dan çok sayıda Süryani cemaati üyesi katıldı. Yaklaşık bin 500 yıllık bir geçmişi olan Mor Samuel Kilisesi, son bir yıl içinde Mardin bölgesinde restorasyonu tamamlanıp ibadete açılan 4\'üncü kilise oldu.

60 YILDIR KAPALIYDI

Mor Gabriel Vakfı Başkanı Koryakus Ergün, Mor Samuel Kilisesi\'nin 60 yıldır kapalı olduğunu ve cemaat üyeleri ile vakfın desteği ile onarılarak ibadete açıldığını belirterek, \"Bu yıl içinde Bakanlar kurulu tarafından yapılan yasal düzenleme ile tapusu iade edilen yerlerden biri de Mor Samuel Kilisesi\'ydi. Tapuların iadesinden sonra bölgede yıllardır restorasyon ve onarım bekleyen ibadet mekanlarının yeniden ibadete açılma çalışmalarına hız verdik. Midyat\'ın Hah köyünde bulunan 5\'inci yüzyıldan kalma kilisemizi de ibadete açmış olduk\" dedi.



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